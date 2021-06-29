Мобильные прививочные пункты откроют на набережных Крыма

Мобильные прививочные пункты 1 июля начнут работу на набережных крымских городов. Об этом со ссылкой на министерство внутренней политики, информации и связи республики сообщил ТАСС.

Там сделать прививку от коронавируса смогут не только местные жители, но и туристы. Ранее министр здравоохранения РК Александр Остапенко сообщил, что отдыхающие в Крыму сумеют получить первую прививку от коронавируса или ревакцинироваться как в месте размещения, так и в медорганизациях.

По словам главы крымского минздрава, он поручил руководителям подведомственных структур при соответствующем обращении от оказывающих туристические услуги организаций открыть там выездной пункт и вакцинировать и сотрудников, и отдыхающих. Также туристы могут обратиться за прививкой в медучреждения, где их в равной степени готовы вакцинировать обоими компонентами. При получении второго компонента отдыхающему нужно будет только предъявить информацию о первой прививке.

По последним данным регионального минздрава, в республике вакцинировали около 300 тысяч человек.

За минувшие сутки в Крыму выявили 282 случая заражения коронавирусом, шесть человек с COVID-19 скончались. На лечении в стационарах республики находятся 2233 больных, амбулаторно лечатся - 1340.