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29.06.2021 12:54
Рубрика: Происшествия

В Крыму за два дня израсходовали месячный запас противоградовых ракет

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Чтобы предотвратить выпадение града специалистам профильной службы пришлось за два дня расстрелять месячный запас противоградовых ракет. Об этом сообщил вице-премьер правительства - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на совей странице в социальной сети Facebook.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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"Только за двое суток, 26 и 27 июня был израсходован месячный запас противоградовых ракет, который на сегодня экстренно пополняется ракетами "Алазань", - написал Рюмшин.

Противоградовая служба в Крыму была восстановлена в 2018 году. Она создана на базе госпредприятия "Крымский элеватор". Противоградовые установки выстреливают по потенциально опасным облакам ракеты, заряженные специальным химическим составом, препятствующим образованию крупных частиц льда. Периодически град становится настоящим стихийным бедствием на полуострове. В 2009 году стихия нанесла фермерам Крыма убытки на десятки миллионов рублей. В 2011 году градины размером с куриной яйцо побили сотни автомобилей в Симферополе. 29 мая нынешнего года град повредил мембрану на крыше нового терминала аэропорта Симферополя в результате чего в зале возникло подтопление.

По данным синоптиков, метеообстановка в Крыму остается сложной. Согласно информации крымского управления Гидрометцентра, до 3 июля на полуострове сохранится погода с переменной облачностью, грозовыми ливнями. За последние недели спасатели уже несколько раз передавали штормовое предупреждение. 17 июня залповый ливень затопил Керчь, а затем и Ялту.

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