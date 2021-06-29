На Урал вслед за аномальной жарой пришел смог

В Свердловской области объявили неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе до вечера 3 июля.

Степень опасности атмосферного загрязнения - первая. Об этом говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

В регионе также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность 29 июня. В соседних областях обстановка похожая. В Челябинской предупреждение действует с 29 по 30 июня, в Курганской - с 29 июня по 2 июля.

Все это сопровождается сильной жарой: по оценке синоптиков, такая погода аномальна для Урала.

Ранее "РГ" сообщала, что с понедельника и по второе июля в большинстве районов Пермского края, а со вторника по третье июля - в Свердловской, Курганской и Челябинской областях среднесуточные температуры превысят климатическую норму на семь и более градусов. Ожидается, что воздух может прогреться до плюс 36-39.