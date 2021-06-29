Россия ужесточила контроль за ввозом пестицидов и агрохимикатов

В России усилили контроль за ввозом пестицидов и агрохимикатов. Соответствующие изменения в закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" вступили в силу 29 июня.

Ранее правительство утвердило список из 14 пунктов пропуска, через которые можно будет завозить пестициды и агрохимикаты. В их числе четыре автомобильных (Бурачки, Забайкальск, Убылинка, Шумилкино), три железнодорожных (Валуйки, Забайкальск, Посинь), три воздушных (Владивосток (Кневичи), Москва (Домодедово), Москва (Шереметьево) и четыре морских (Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Восточный, Новороссийск).

Контролировать ввоз подобной продукции будет Россельхознадзор. Ведомство проследит за ввозом агрохимикатов через границу, соблюдением правил их производства, продажи, хранения, применения, обезвреживания, уничтожения и захоронения.

Изменения предусматривают также создание Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, куда будут вноситься все полученные данные. С ее помощью будет вестись учет партий пестицидов и агрохимикатов и контроль достоверности сведений, которые предоставляют поставщики.

До 2011 года эти полномочия уже были у Россельхознадзора. Так, в 2010 году ведомство проверило 36 тысяч тонн пестицидов и агрохимикатов, и фальсифицированными оказались 464 тонны пестицидов и 3,5 тысячи тонн агрохимикатов.

После 2011 года импорт этой продукции никто не контролировал. В результате, по оценке Российского союза производителей химических средств защиты растений, доля контрафактных пестицидов достигла 30%.