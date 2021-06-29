Новости

Россия ужесточила контроль за ввозом пестицидов и агрохимикатов 00:01
Актриса Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусом 28.06.2021
РФС перенес отчет Черчесова на 30 июня 28.06.2021
Матч Хорватия – Испания стал вторым по результативности в истории ЧЕ 28.06.2021
Кабмин выделит средства регионам на оплату отпусков медикам 28.06.2021
Ученые создали растворяющийся в теле кардиостимулятор 28.06.2021
Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу 28.06.2021
Во Франции запретили охоту на птиц с помощью ловушек с клеем 28.06.2021
Врач рассказал, сколько нужно ждать после ОРВИ для прививки от COVID-19 28.06.2021
Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона 28.06.2021
Samsung показала новый интерфейс для носимых устройств 28.06.2021
Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами 28.06.2021
Из-за "суперливня" в Москве отменили и задержали десятки авиарейсов 28.06.2021
В Петербурге число коек для пациентов с COVID-19 нарастят до зимнего уровня 28.06.2021
Названы четыре симптома коронавируса у привитых заболевших 28.06.2021
Захарова: США сами уничтожают свою консульскую службу 28.06.2021
Слуцкий: Чехия не получит компенсаций от России по Врбетице 28.06.2021
В Саранске у журналиста выманили 54 000 рублей и поблагодарили за щедрость 28.06.2021
Центры занятости смогут предлагать вакансии по всей стране 28.06.2021
Вышел новый трейлер сериала "Основание" по Азимову 28.06.2021
В СИЗО отправлен мужчина, угнавший в центре Москвы автомобиль ДПС 28.06.2021
Путин подписал закон об изменении сроков внесения бюджета в Госдуму 28.06.2021
Минобрнауки рекомендует своим подведам привить сотрудников до 25 августа 28.06.2021
Влашич выйдет в стартовом составе сборной Хорватии против Испании 28.06.2021
Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ 28.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
29.06.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Россия ужесточила контроль за ввозом пестицидов и агрохимикатов

Текст: Василий Кошкин

В России усилили контроль за ввозом пестицидов и агрохимикатов. Соответствующие изменения в закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" вступили в силу 29 июня.

Фото: Константин Завражин
В России появятся "зеленые" продукты

Ранее правительство утвердило список из 14 пунктов пропуска, через которые можно будет завозить пестициды и агрохимикаты. В их числе четыре автомобильных (Бурачки, Забайкальск, Убылинка, Шумилкино), три железнодорожных (Валуйки, Забайкальск, Посинь), три воздушных (Владивосток (Кневичи), Москва (Домодедово), Москва (Шереметьево) и четыре морских (Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Восточный, Новороссийск).

Контролировать ввоз подобной продукции будет Россельхознадзор. Ведомство проследит за ввозом агрохимикатов через границу, соблюдением правил их производства, продажи, хранения, применения, обезвреживания, уничтожения и захоронения.

Изменения предусматривают также создание Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, куда будут вноситься все полученные данные. С ее помощью будет вестись учет партий пестицидов и агрохимикатов и контроль достоверности сведений, которые предоставляют поставщики.

Фото: iStock
Осенью производителей зерна ждет разочарование

До 2011 года эти полномочия уже были у Россельхознадзора. Так, в 2010 году ведомство проверило 36 тысяч тонн пестицидов и агрохимикатов, и фальсифицированными оказались 464 тонны пестицидов и 3,5 тысячи тонн агрохимикатов.

После 2011 года импорт этой продукции никто не контролировал. В результате, по оценке Российского союза производителей химических средств защиты растений, доля контрафактных пестицидов достигла 30%.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

Главное сегодня

Полиция не связывает с терроризмом взрыв и пожар в лондонском метро
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении договора о дружбе между странами
Клишас: Покупка поддельного сертификата о вакцинации грозит тюрьмой
Глава ЦБ рассказала, на сколько могут повысить ключевую ставку в июле
Минздрав: В РФ не было ни одного летального исхода после вакцинации
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков