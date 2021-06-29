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29.06.2021 20:33
Рубрика: Легковые авто

Skoda Rapid получил в России "спортивную" спецверсию

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Марка Skoda объявила о старте приема заказов Rapid в исполнении Sport Edition. Стоимость спецверсии в комплектации Ambition составляет 1 215 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Как это часто бывает, все главные особенности в деталях. Декоративные накладки на порогах, глянцевые боковые зеркала заднего вида, фирменная решетка радиатора, а также легкосплавные колесные диски Stratos выполнены в черном цвете.

На передних крыльях модели располагаются логотипы Sport Edition, а крышка багажника украшена черными надписями Skoda и Rapid.

В салоне такого Rapid появились черные сиденья с контрастной красной строчкой, многофункциональное трехспицевое спортивное рулевое колесо и хромированные накладки на педали.

О технических особенностях автомобиля ничего не сообщается.

Skoda Rapid является бестселлером марки в России. Дилеры бренда за пять месяцев этого года продали в нашей стране 18 387 таких машин - это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.
#Skoda