Ученые: Коронавирус научился проникать в клетку без фермента ACE2

Американские ученые заявили, что из-за мутаций коронавирус будет быстрее проникать в организм человека.

Первые разновидности SARS-CoV-2 с помощью спайкового белка цеплялись за ACE2 (фермент на поверхности клетки). Сейчас же рецепторы ACE2 вирусы не нужны. Это выяснилось в ходе экспериментов, которые проводились в Вашингтонском университете, пишет РИА Новости со ссылкой на ресурс Phys.org.

Сначала ученые использовали клетки почек приматов. А потом взяли раковые клетки легких человека (в них нет фермента ACE2 - прим. ред.). И выращенный в лаборатории новый штамм смог попасть в них в обход стандартной схемы.

"Это был невероятный сюрприз для нас", - заявил один из участников исследования. Он добавил, что пока не установлено, возможна ли такая мутация за пределами лаборатории. Но ясно одно - вирус ищет новые способы проникновения в клетки.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что при кардинальном изменении генома вируса придется обновлять состав вакцины от COVID-19. "Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели", - сказал он.