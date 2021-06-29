Указ губернатора Ульяновской области от 28 июня 2021 года № 59 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"достижение вакцинации не менее 60 % жителей Ульяновской области.";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Приостановить по 31 июля 2021 года:

2.1. Проведение на территории Ульяновской области зрелищных, развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных, . публичных и иных массовых мероприятий (далее - массовые мероприятия), а также оказание соответствующих услуг, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения массовых мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, развлекательных заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в общественных местах.

Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются:

на проведение массовых мероприятий с числом участников не более 50 человек при условии соблюдения требований (рекомендаций) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор), санитарно-эпидемиологических требований, а также ограничений и правил, установленных настоящим указом;

на проведение мероприятий в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Ульяновской области, Законодательного Собрания Ульяновской области, Правительства Ульяновской области;

на проведение публичных слушаний в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Ульяновской области или правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области;

на проведение массовых мероприятий, связанных с организацией и проведением всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнований на объектах спорта с учётом методических рекомендаций Роспотребнадзора и требований Министерства спорта Российской Федерации;

на проведение концертных мероприятий на объектах культуры;

на оказание юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями на открытом воздухе услуг тайпарков (канатных парков), тиров, контактных зоопарков, тематических парков;

на оказание услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, музеями и библиотеками при соблюдении санитарного режима и мер профилактики;

на оказание услуг кинотеатрами (кинозалами), театрами, фитнес-центрами, бассейнами, банями, саунами, боулинг-клубами и караоке-залами при организации работы с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора;

на проведение публичных мероприятий, которые проводятся на территориях единых специально отведённых или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории Ульяновской области.

2.2. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в караоке-залах и боулинг-клубах, оказывающих услуги общественного питания, в период с 00.00 до 07.00.";

3) в подпункте 3.2.2 подпункта 3.2 пункта 3 слова "либо по согласованию со Штабом не более 70 % вместимости объекта при проведении мероприятий, предусмотренных абзацами пятым и шестым подпункта 2.1 пункта 2 настоящего указа" исключить;

4) в подпункте 7.2 пункта 7:

а) абзацы пятый-восьмой изложить в следующей редакции:

"7.2.2. В случае, если численность вакцинированных работников составляет 60 % штатной численности работников (исполнителей

по гражданско-правовым договорам) и более:

не менее 10 % штатной численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа невакцинированных работников, включая лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;

всех невакцинированных работников из числа лиц группы риска, а также беременных женщин, за исключением лиц, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

Требования подпунктов 7.2.1 и 7.2.2 настоящего подпункта не распространяются на деятельность расположенных на территории Ульяновской области территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих безопасность личности, общества и государства, органов судебной системы Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, а также органов, осуществляющих полномочия в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на деятельность организаций оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организаций, входящих в состав Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организаций, осуществляющих работу по государственному заказу, а также организаций электронно-технической отрасли, обеспечивающих деятельность указанных организаций, организаций социального обслуживания населения и иных организаций, определённых Штабом по результатам рассмотрения обращений работодателей.";

б) абзац девятый признать утратившим силу;

5) в пункте 12:

а) подпункт 12.5.1 подпункта 12.5 после слов "общественным местам" дополнить словами ", в том числе за соблюдением масочного режима в местах приобретения товаров и на общественном транспорте";

б) дополнить подпунктом 12.8 следующего содержания:

"12.8. Совместно с Фондом "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" и Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования "Агентство технологического развития' Ульяновской области" представить предложения о возможности создания на территории Ульяновской области зон, свободных от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

6) в пункте 13:

а) подпункт 13.14 изложить в следующей редакции:

"13.14. Принять меры к повышению качества вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечив в том числе:

проведение вакцинации с соблюдением стандартов и рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзора;

проведение совместно с Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области выездной вакцинации работников по запросам руководителей организаций;

регистрацию всех желающих вакцинироваться, соблюдение порядка очерёдности вакцинации, а также получение сертификата о вакцинации и повторной вакцинации;

активизацию разъяснительной работы по проведению вакцинации, обратив особое внимание на важность вакцинации работников сферы предоставления услуг населению.";

б) подпункт 13.20 изложить в следующей редакции:

"13.20. Обеспечить принятие закона Ульяновской области "О статусе и дополнительных мерах поддержки медицинских работников, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Ульяновской области", предусматривающего в том числе дополнительные меры поддержки медицинских работников медицинских организаций.";

7) подпункт 15.1 пункта 15 признать утратившим силу;

8) пункт 17 дополнить подпунктом 17.3 следующего содержания:

"17.3. Обеспечить снижение уровня загруженности транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров до садоводческих и огороднических некоммерческих организаций, актуализировав график движения указанных транспортных средств.";

9) подпункт 21.2.2 подпункта 21.2 пункта 21 дополнить словами ", а также важности проведения вакцинации".

2. Настоящий указ вступает в силу с 30 июня 2021 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.Ю.Русских







