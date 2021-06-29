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29.06.2021 09:25
Рубрика: В мире

Утрату секретных документов об эсминце Defender посчитали "ошибкой"

Текст: Алексей Чуриков
Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин заявил, что найденные на остановке в графстве Кент секретные документы оказались там "по ошибке" одного человека. Об этом замминистра британского оборонного ведомства заявил в ходе выступления в парламенте. Куин рассказал, что по факту утраты документов, опубликованных впоследствии BBC, начато расследование, которое должно продлиться не меньше недели.
Фото: Irakli GEDENIDZE / British embassy in Georgia / AFP Фото: Irakli GEDENIDZE / British embassy in Georgia / AFP
Фото: Irakli GEDENIDZE / British embassy in Georgia / AFP

Напомним, британская вещательная корпорация через несколько суток после нарушения британским эсминцем Defender государственной границы РФ опубликовала часть из оказавшихся в распоряжении редакции документов минобороны Великобритании с грифом "секретно". Сами же документы оказались в BBC якобы благодаря случайному прохожему, который нашел их на остановке и вместо того, чтобы отнести в полицию, передал их журналистам.

Фото: Министерство обороны РФ
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Выступая перед парламентариями Куин заявил, что в министерстве очень сожалеют об инциденте. Всего неназванный работник "выбросил" на остановке около 50-ти страниц секретных документов, среди которых очень удачно оказался сверхсекретный план прохода Defender у берегов Крыма, а также документы, раскрывающие планы британского военного ведомства в Афганистане. Замминистра, кстати, подтвердил, что корпорация BBC уже вернула все страницы в ведомство. Он пообещал, что расследование будет проведено самым тщательным образом, и весь путь "секретного досье", от момента распечатки до остановки в графстве Кент, будет отслежен.

Ряд парламентариев, присутствовавших на выступлении Джереми Куина, помимо критики в адрес минобороны задались и другим вопросом, а именно - почему общественная телерадиовещательная корпорация BBC вообще опубликовала эти документы.

"BBC отправили секретные документы, касающиеся вопросов национальной безопасности. Почему они решили, что могут не только их читать, но и публиковать важные части этих документов? Не должны ли они были отправить их обратно в правительство?", - задался вопросом консерватор Джон Редвуд.

Замглавы британского минобороны на это ответил, что в ведомстве в принципе нет никаких претензий к вещательной корпорации, которая, со слов Джереми Куина, повела себя в этой истории достаточно "ответственно". "У них (у BBC - прим. "РГ") есть работа, которую они должны выполнять и я должен признать, что они повели себе ответственно и вернули документы в ведомство", отметил Куин.

В мире Европа Великобритания

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