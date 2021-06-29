Утрату секретных документов об эсминце Defender посчитали "ошибкой"

Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин заявил, что найденные на остановке в графстве Кент секретные документы оказались там "по ошибке" одного человека. Об этом замминистра британского оборонного ведомства заявил в ходе выступления в парламенте. Куин рассказал, что по факту утраты документов, опубликованных впоследствии BBC, начато расследование, которое должно продлиться не меньше недели.

Напомним, британская вещательная корпорация через несколько суток после нарушения британским эсминцем Defender государственной границы РФ опубликовала часть из оказавшихся в распоряжении редакции документов минобороны Великобритании с грифом "секретно". Сами же документы оказались в BBC якобы благодаря случайному прохожему, который нашел их на остановке и вместо того, чтобы отнести в полицию, передал их журналистам.

Выступая перед парламентариями Куин заявил, что в министерстве очень сожалеют об инциденте. Всего неназванный работник "выбросил" на остановке около 50-ти страниц секретных документов, среди которых очень удачно оказался сверхсекретный план прохода Defender у берегов Крыма, а также документы, раскрывающие планы британского военного ведомства в Афганистане. Замминистра, кстати, подтвердил, что корпорация BBC уже вернула все страницы в ведомство. Он пообещал, что расследование будет проведено самым тщательным образом, и весь путь "секретного досье", от момента распечатки до остановки в графстве Кент, будет отслежен.

Ряд парламентариев, присутствовавших на выступлении Джереми Куина, помимо критики в адрес минобороны задались и другим вопросом, а именно - почему общественная телерадиовещательная корпорация BBC вообще опубликовала эти документы.

"BBC отправили секретные документы, касающиеся вопросов национальной безопасности. Почему они решили, что могут не только их читать, но и публиковать важные части этих документов? Не должны ли они были отправить их обратно в правительство?", - задался вопросом консерватор Джон Редвуд.

Замглавы британского минобороны на это ответил, что в ведомстве в принципе нет никаких претензий к вещательной корпорации, которая, со слов Джереми Куина, повела себя в этой истории достаточно "ответственно". "У них (у BBC - прим. "РГ") есть работа, которую они должны выполнять и я должен признать, что они повели себе ответственно и вернули документы в ведомство", отметил Куин.