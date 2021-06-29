Утрату секретных документов об эсминце Defender посчитали "ошибкой"

Напомним, британская вещательная корпорация через несколько суток после нарушения британским эсминцем Defender государственной границы РФ опубликовала часть из оказавшихся в распоряжении редакции документов минобороны Великобритании с грифом "секретно". Сами же документы оказались в BBC якобы благодаря случайному прохожему, который нашел их на остановке и вместо того, чтобы отнести в полицию, передал их журналистам.
Выступая перед парламентариями Куин заявил, что в министерстве очень сожалеют об инциденте. Всего неназванный работник "выбросил" на остановке около 50-ти страниц секретных документов, среди которых очень удачно оказался сверхсекретный план прохода Defender у берегов Крыма, а также документы, раскрывающие планы британского военного ведомства в Афганистане. Замминистра, кстати, подтвердил, что корпорация BBC уже вернула все страницы в ведомство. Он пообещал, что расследование будет проведено самым тщательным образом, и весь путь "секретного досье", от момента распечатки до остановки в графстве Кент, будет отслежен.
Ряд парламентариев, присутствовавших на выступлении Джереми Куина, помимо критики в адрес минобороны задались и другим вопросом, а именно - почему общественная телерадиовещательная корпорация BBC вообще опубликовала эти документы.
"BBC отправили секретные документы, касающиеся вопросов национальной безопасности. Почему они решили, что могут не только их читать, но и публиковать важные части этих документов? Не должны ли они были отправить их обратно в правительство?", - задался вопросом консерватор Джон Редвуд.
Замглавы британского минобороны на это ответил, что в ведомстве в принципе нет никаких претензий к вещательной корпорации, которая, со слов Джереми Куина, повела себя в этой истории достаточно "ответственно". "У них (у BBC - прим. "РГ") есть работа, которую они должны выполнять и я должен признать, что они повели себе ответственно и вернули документы в ведомство", отметил Куин.