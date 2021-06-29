В ПДД появится ограничение на въезд по экологическому классу

С 1 июля в правила дорожного движения вступает очень маленькая поправочка. А именно: если у автомобиля не установлен экологический класс, то въезд в зону с установленным экологическим классом ему будет запрещен. То есть, если на знаке зоны ограничении для движении стоит класс 4, то всем, чей класс ниже, въезжать нельзя. В том числе автомобилям, у которых класс не установлен. Им запрещен въезд в зоны, даже там, где его запрещают для класса Евро-1. Но строгость наших законов, как всегда упирается в необходимость их исполнения.

Кто-нибудь из вас видел места, куда въезд запрещался бы по экологическому классу? По данным Госавтоинспекции, таких знаков в России не установлено ни одного. Хотя возможность его установки была предусмотрена правилами дорожного движения еще с 2017 года. За это время Минпром должен был разработать процедуру установления экологического класса для машин, у которых его нет. То есть, не обозначен в документах. Однако порядка установления этого класса до сих пор нет. Между тем в стране зарегистрировано более 60 миллионов транспортных средств. И более 60 процентов из них не имеет экологического класса. Просто так повелось, что этот класс стали вносить в документы лишь 14 лет назад. А для всех машин, которые эксплуатировались до этого, такого класса не существовало. Равно как не существует и сейчас.

Как пояснил корреспонденту "РГ" генеральный директор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко, установить экологический класс автомобиля - не проблема. Известна дата его выпуска, какой двигатель на нем установлен, какой класс аналогичным машинам присваивался в Европе. Однако, оценки наших экспертов не будут иметь весомого действия для нашей же Госавтоинспекции, потому что методика установления экологического класса не утверждена.

Уже полтора года Минпромторг работает над этой методикой, но далеко они не продвинулись. 20 июня правительство дало поручение ускориться в этом вопросе, однако, очевидно, что до 1 июля эта методика не будет принята.

В то же время, даже если ее примут, вряд ли большинство автовладельцев кинутся на прохождение этой процедуры. Стоит она не дорого, но это тоже деньги. А теперь объясните, зачем автовладельцу, живущему в центре города, имеющему автомобиль с неустановленным экологическим классом, проходить всю эту процедуру, с внесением изменений в ГИБДД, чтобы иметь право подъехать к себе домой?

Именно по этой причине местные власти не устанавливают такие знаки. И тем более, после такой поправки, поостерегутся их устанавливать.