Mail.ru Group представила новую компактную версию умной колонки "Капсула". Устройство получило приставку "мини" и встроенные часы.

Колонка обладает стильным минималистичным дизайном, над внешним видом устройства работало британское дизайнерское бюро Layer.

Новинка весит всего 305 грамм - и это с блоком питания. Размеры устройства довольно компактные: диаметр 10 см, высота 4,5 см. При этом мощность динамиков составляет 5 Вт.

Также "Капсула мини" оснащена светодиодным экраном, на который выводится текущее время, погода, таймер и другая простая информация. Что касается голосового помощника, то это по-прежнему Маруся. Поэтому по возможностям новая "Капсула" не уступает своей старшей сестре.

В продаже "Капсула мини" доступна с 29 июня, стоимость устройства - 5490 рублей.