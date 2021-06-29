В России подвели промежуточные итоги Года Германии

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для Года Германии в России, который стартовал прошлой осенью и, согласно первоначальным планам, должен был завершиться этим летом, в июне. Однако ради того, чтобы воплотить все задуманное, организаторы приняли неожиданное решение - продлить мероприятия Года Германии до ноября. О его промежуточных итогах в совместном интервью "Российской газете" рассказали посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр, директор Немецкого культурного центра имени Гете в Москве Хайке Улиг и председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

От Архангельска до Владивостока

Оправдываются ли ваши ожидания от Года Германии? Его мероприятия нашли отклик у россиян? Вы не жалеете, что этот масштабный проект пришелся на кризисное время пандемии?

Геза Андреас фон Гайр: Год Германии идет полным ходом, и я очень рад, что нам удалось его продлить. Думаю, что сегодня, подводя промежуточные итоги, мы можем сказать: до сих пор Год Германии проходил несколько иначе, чем мы планировали, и потребовалось проявить немалую гибкость. Но нам удалось очень, очень многое реализовать - в том числе благодаря поддержке наших российских партнеров. Многое осуществилось в виртуальном, что-то в гибридном, но кое-что и в очном формате. У нас были крупные проекты в Москве и в Санкт-Петербурге, масштабные выставки, которые очень активно посещались. В то же время мы провели огромное число менее крупных мероприятий по всей России, везде они были общедоступными и пробудили у многих россиян интерес к Германии. Год имеет большой успех как раз потому, что в рамках его программы у жителей России была и остается возможность больше узнать о нашей стране. Мероприятия эти весьма многогранны, они касаются не только культуры, но также науки, экономики. Некоторые - мы о них еще расскажем - стали настоящим сюрпризом и вызывают особенное любопытство публики. На мой взгляд, Год продемонстрировал, что многие россияне стали интересоваться Германией более осознанно.

И пусть во время пандемии встречи людей в виртуальном пространстве проходят иначе, чем в реальности, тем не менее, они проходят интенсивно. Мы ощущаем это в работе над всеми нашими проектами. В рамках Года мы хотим показать нашу страну такой, какая она есть. Не только ее парадные стороны, хотя, конечно, и их тоже. Мы хотим продемонстрировать многообразие дискуссий и идей, которые сегодня волнуют людей в Германии. Многое из этого возможно реализовать и в виртуальном формате. В эти дни мы вспоминаем 80-ю годовщину нападения нацистской Германии на Советский Союз. Сложные исторические темы - это тоже часть повестки Года. Я участвовал в дискуссиях - совместных размышлениях о Второй мировой войне, об уроках, которые мы из нее извлекаем. И вижу, что и в виртуальном пространстве можно вести очень интенсивные, интересные, в хорошем смысле слова эмоциональные дискуссии.

Хайке Улиг: Нам действительно удалось провести мероприятия от Архангельска до Владивостока. Мы подсчитали, что они прошли в 58 городах и регионах России. Как сказал господин посол, мы научились многое организовывать в гибридном формате. Зачастую приходилось действовать очень гибко. Нередко докладчики, деятели искусства из Германии подключались онлайн к событиям, которые здесь, в России, проходили очно. И пусть нам очень не хватает личных встреч и многого другого, все же нельзя не признать, что цифровые, гибридные форматы позволяют увеличить охват мероприятий. Тем самым мы можем привлечь к ним людей, которые прежде, быть может, вообще не контактировали настолько тесно с Германией, с немецкой культурой и с немецким языком. В сентябре 2020-го, когда Год Германии только начался, мы организовали самый длинный цифровой урок немецкого языка. Среди отзывов, которые мы получили, был один из Усть-Илимска - мне даже пришлось специально искать этот город на карте. Одна участница написала нам, что для нее это была замечательная возможность поучаствовать в акции с такой прекрасной атмосферой и пообщаться с большим количеством людей, изучающих немецкий язык по всей России.

Маттиас Шепп: Часто говорят, что кризис - это еще и шанс. На мой взгляд, немцы и русские в Год Германии продемонстрировали, что это не пустая фраза. Он привлек больше зрителей, больше слушателей, больше участников, чем это могло бы быть без пандемии. И не только потому, что этот Год был продлен на несколько месяцев. Ведь для немцев и русских характерно то, что они в кризисной ситуации не опускают руки, а, наоборот, мобилизуются. Это нам удалось сделать и в области науки. Россия разработала сразу три вакцины от коронавируса, а компания в моем родном городе Майнц тоже разработала одну вакцину. Чрезвычайная ситуация пандемии пробудила в нас творческий дух.

Возможно, без пандемии никогда бы не родилась прекрасная идея виртуального поезда "Германия-экспресс", который едет в виртуальном пространстве по стране с самой большой в мире территорией. Этот поезд мчится прямо сейчас, и благодаря онлайн-формату каждый желающий может "сесть" в тот или иной тематический вагон и посмотреть, что объединяет народы наших стран в области искусства, культуры, музыки, театра, спорта, общественной жизни, гражданского общества и экономики.

И все же трудно представить Год Германии в России совсем без живых контактов между представителями двух стран. Могут ли сейчас бизнесмены, деятели культуры приезжать в РФ в рамках Года? И как обстоит дело с поездками россиян в Германию? Кто может рассчитывать на получение виз?

Геза Андреас фон Гайр: Мы благодарны нашим российским партнерам за то, что они и в эти нелегкие времена обеспечили возможность выдачи виз для проектов, проходящих в рамках Года Германии. В то же время все страны мира на разных стадиях пандемии вводили ограничения на въезд. Они отменяются или адаптируются, если с обеих сторон устанавливается приемлемый статус санитарно-эпидемиологической ситуации. Поэтому на ваш вопрос, к сожалению, есть лишь один ответ: всем необходимо работать над улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации. Если уровень заражения будет низким, а доля привитых людей - высокой, то это лучшая перспектива для того, чтобы поездки стали вновь возможными.

Кстати, ваш коллега посол Италии в Москве Паскуале Терраччано еще в январе рассказал, что привился российской вакциной "Спутник V". Вы случайно не последовали его примеру?

Геза Андреас фон Гайр: Я уже привит вакциной, имеющей сертификацию в Европейском Союзе. Главное - сама по себе вакцинация. Это ключ к окончанию пандемии.

Геза Андреас фон Гайр. Фото: Константин Завражин/РГ

Маттиас Шепп: Как совершенно справедливо говорит посол фон Гайр, вирус границ не признает. И вирусу все равно, с помощью какой вакцины будут с ним бороться - германской, российской, китайской или американской. Наука преподнесла всему человечеству великий и неожиданный подарок: во всем мире менее чем за год мы получили более десятка пригодных вакцин. А экономика в Германии и России продемонстрировала, что на фабриках и в офисах она в целом достойно встретила этот вызов. Там в обеих наших странах заразилось минимальное число людей. Теперь мяч на стороне поля общества и политиков. Люди должны прививаться, причем в гораздо больших масштабах, чем это происходило до сих пор. А политики должны на основе "голевого момента", созданного наукой, реализовать этот "пенальти".

С точки зрения экономики было бы желательно, чтобы мы во всем мире пришли к столь же простому, как и важному решению: все, у кого достаточно антител (потому что они привились либо переболели), должны иметь возможность свободно перемещаться и путешествовать. Возможно, в определенных местах и на определенных мероприятиях - при условии предъявления отрицательного результата ПЦР-теста.

Что такое Pop-Up?

Госпожа Улиг, среди культурных событий Года Германии очень популярны Pop-Up-фестивали, которые прошли в разных городах России. Почему они так называются? Что это за формат, который, как я понимаю, вы придумали вместе с российскими коллегами?

Хайке Улиг: Pop-up можно перевести как "всплывающие". Pop-Up-фестивали проходят на временных площадках и длятся, как правило, от одной до трех недель. Мы представляем там широкую культурную программу, включая мероприятия для изучающих немецкий язык. Для проведения таких фестивалей мы осознанно выбрали четыре российских города, в которых Институт имени Гете не имеет постоянных представительств. Это Казань, Краснодар, Владивосток, а скоро к ним добавится Калининград. При этом в каждом из этих городов есть широкая сеть партнеров, с которыми мы уже сотрудничали раньше, а теперь разработали программу, специально адаптированную под местный колорит. В Казани мы работали вместе с центром современной культуры "Смена", а центральной темой Pop-Up фестиваля стала электронная музыка. В Краснодаре сосредоточились на изобразительном искусстве, а нашим партнером выступил центр "Типография". Наконец, во Владивостоке мы сделали нечто особенное.

Хайке Улиг. Фото: Константин Завражин/РГ

У Владивостока было преимущество - больше времени, чтобы приспособиться к условиям пандемии. Ведь не все должно было проходить в онлайн-формате, должна была быть также возможность проведения очных мероприятий. Местная команда молодых художников и архитекторов "Пуск" и их единомышленники из берлинского архитектурного бюро Raumlabor вместе придумали павильон, который был установлен в порту. За три недели там прошло 80 мероприятий для самой разной аудитории.

В рамках Года проводились кинопоказы, уроки первого знакомства с немецким языком, выставки. Важно, что немецкие и российские художники, вместе работавшие над проектами, зачастую вообще не присутствовали на месте, но встречались друг с другом в цифровом пространстве. Так мы в концентрированном виде представляли Германию в новых местах и доносили наши идеи до новых целевых групп и многих людей, которые до этого вообще не представляли, что такое Год Германии и зачем он нужен. Думаю, Pop-Up-фестивали с этой задачей отлично справились.

Расскажу еще немного о виртуальном поезде "Германия-экспресс" (онлайн-фестивале, который проходит до конца июня - прим. "РГ"). Можно "сесть" в него в любое время и посетить любой вагон. Там есть киновагон, есть бизнес-вагон, есть даже вагон-ресторан с рецептами немецкой кухни. К сожалению, нам пришлось отменить запланированный летний праздник Года Германии в парке, зато его удалось перенести в наш виртуальный поезд. Все мероприятия (среди них был даже мастер-класс по хип-хопу) не только доступны в прямом эфире, но и сохраняются в архиве, так что к ним при желании всегда можно вернуться.

Выставки "Железный век: Европа без границ" (перекочевала из Эрмитажа в Исторический музей) и "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Новой Третьяковке стали важнейшими событиями не только германского Года, но и в целом культурной жизни Петербурга и Москвы. Десятки музеев и архивов наших стран предоставили для них свои коллекции. "Романтизм" переносился три раза. Как удалось осуществить столь масштабные выставочные проекты во время пандемии, привезти коллекции в Россию?

Хайке Улиг: Я бы очень хотела порекомендовать читателям "РГ" обе эти выставки, которые действительно можно назвать выдающимися. Их начали планировать очень заранее. И я знаю, например, что открытию выставки о романтизме предшествовали три интенсивных года сотрудничества и переговоров между кураторами, галереями и музеями. И лишь благодаря проявленной с обеих сторон гибкости, благодаря обоюдному желанию адаптироваться к новым условиям и, конечно, благодаря поддержке российской стороны при оформлении виз эти коллекции смогли приехать сюда.

Геза Андреас фон Гайр: Действительно, обе эти масштабные выставки демонстрируют высокий уровень профессионализма и взаимного доверия как музейщиков, так и политиков в области культуры с обеих сторон - российской и германской. В рамках Года Германии мы планируем третью крупную выставку, которая приедет в Москву этой осенью. Она называется "Многообразие. Единство" и посвящена современному искусству в Европе. В ней участвуют многие известные художники, в том числе немецкие и российские. Совсем недавно она открылась в Берлине, потом приедет в Москву, а после отправится в Париж. И я бы очень хотел порекомендовать ее гостям Года Германии.

На меня произвел большое впечатление иммерсивный спектакль "Красный Вольфрам" - историческая прогулка по Электрозаводу, на которой оживают события и герои НЭПа, в том числе немецкие инженеры, приезжавшие в Москву на заре СССР. А какие еще культурные проекты вас лично вдохновили?

Хайке Улиг: Должна признаться, что "Красный Вольфрам" меня тоже очень впечатлил. Еще я очень рада, что нам удалось организовать Cinemobil, фестиваль детского и юношеского кино в российских регионах, - к восторгу многочисленных юных зрителей. Мы показывали новые фильмы для детей, для молодежи, проводили по ним мастер-классы, рассказывали о том, как вообще создается кино. С этим фестивалем мы доехали от Москвы до Якутска.

Фото: Екатерина Забродина

Геза Андреас фон Гайр: Для меня это, прежде всего, встречи с музыкой. В исторический день 22 июня в Санкт-Петербурге в рамках Года Германии состоялся прекрасный концерт, на котором российские и немецкие музыканты под управлением маэстро Валерия Гергиева исполнили Чайковского и Бетховена. Бетховенская музыка звучала недавно в исполнении одного российского биг-бенда и на одной из станций Московского метрополитена. Это была полная неожиданность для пассажиров, которые ехали по своим делам и останавливались в изумлении. Кстати, мы не случайно привезли в Россию скульптуры Людвига ван Бетховена, которые создал современный немецкий художник Оттмар Херль. Они совершенно замечательные! На большинстве портретов Бетховен выглядит серьезным. А здесь, посмотрите, он улыбается (посол демонстрирует одну из таких фигур - прим. "РГ")! Это единственный веселый Бетховен, которого я знаю. Он явно в хорошем расположении духа. Эти скульптуры побывали во всех уголках огромной России - на Дальнем Востоке, в Калининграде, даже у Полярного круга! Люди встречаются с Бетховеном, с немецкой музыкой, а значит - встречаются с Германией.

Маттиас Шепп: Из сотен прекрасных проектов Года мне особенно запомнился спектакль, на котором мы были вместе с господином фон Гайром. Он объединяет две одноактные оперы - "Дневник Анны Франк" Григория Фрида и "Белая Роза" дрезденского композитора Удо Циммермана. Последняя была впервые исполнена здесь, в Москве, на Камерной сцене Большого театра. Главный посыл действа можно сформулировать очень емко и лаконично: это манифест против фашизма, диктатуры и гнета. Он производит сильное впечатление.

Маттиас Шепп. Фото: Контантин Завражин/РГ

В программе Года немало акций, посвященных немецкому языку: фестивали, уроки, диктанты. А как вообще обстоит дело с его изучением в России?

Хайке Улиг: Немецкий язык признан вторым по популярности иностранным языком после английского. А Россия занимает ведущее место по количеству учеников, изучающих "язык Шиллера и Гете" в школе. Это 2,2 миллиона детей. Причем только за последний учебный год учеников стало больше примерно на 250 тысяч, то есть на 12 процентов! Конечно, нас не может не радовать эта статистика. Во-первых, она свидетельствует о привлекательности немецкого языка для россиян, об интересе к немецкой культуре и Германии в целом. Многие школьники, а также студенты, изучающие немецкий у нас в Институте имени Гете, считают, что эти знания помогут им достичь успеха в профессиональной карьере. Во-вторых, эта картина говорит о том, что учителя немецкого языка в России (чаще всего это женщины) очень хорошо ведут уроки. Ведь часто школьники выбирают иностранный язык по принципу: "О, у этой учительницы на занятиях интересно! Пойду к ней". Это значит, что российские учителя работают хорошо. И, конечно, мы в Гете-Институте пытаемся их поддерживать, предлагая многочисленные программы повышения квалификации. Опять же, пандемия неожиданно дала нам возможность донести наши программы до еще более широкого круга педагогов. Мы быстро перенаправили ресурсы в цифровые мероприятия, чтобы учителя могли обмениваться опытом о том, как эффективнее обучать детей из дома. Надо сказать, что нам приходит от них много положительных отзывов.

Кризис как шанс

Господин Шепп, что происходит с инвестициями Германии в российскую экономику на фоне пандемии? Каков сейчас общий деловой климат?

Маттиас Шепп: Многое из того хорошего, что связывает германскую и российскую экономики, активизировалось благодаря Году Германии. Приведу пример в сфере дуального образования. Это успешная в Германии модель и одна из самых популярных статей германского экспорта. Система дуального образования связывает практику и теорию настолько хорошо, что многие страны мира нам завидуют. В Год Германии Российско-Германской внешнеторговой палате удалось в сотрудничестве с немецкими министерствами и посольством ФРГ представить в России три новых профессии, по которым осуществляются программы дуального образования. Это технолог по работе с отходами (программа призвана помочь преодолеть сложнейшую задачу реформы утилизации отходов в России), а также специалисты по складской логистике и по организации перевозок. Благодаря этому нам удалось увлечь идеей дуального образования многие германские компании, работающие в России.

Немцы и русские - идеальные партнеры и в сфере IT-технологий. Германия является лидером в "промышленности 4.0" (цифровой экономики - прим. "РГ"). Если говорить о способностях IT-инженеров, разрабатывающих программное обеспечение, то здесь лидер - Россия. С целью объединить эти две сильные стороны ранее была запущена Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики. В Российско-Германской внешнеторговой палате и в Представительстве германской экономики мы очень довольны тем, что именно за последние два года было меньше рассуждений на конференциях, зато представители компаний встречались для совместной реализации успешных конкретных проектов. Начиная с мелких стартапов, разрабатывающих решения для крупных германских концернов, до сотрудничества между гигантами.

В отношении делового климата наш актуальный опрос среди тысячи компаний, входящих во Внешнеторговую палату, который был опубликован в конце июня, дал сенсационные результаты. Я бы сказал, лучшие за многие годы. Что касается собственной прибыли и собственного оборота, то 95 процентов опрошенных рассчитывают на очень хорошее или, как минимум, удовлетворительное развитие ситуации и только 5 процентов исходят из плохого сценария.

Наконец, всего лишь 3 процента наших компаний собираются в течение следующих 12 месяцев увольнять сотрудников. Всего лишь 3 процента! А 52 процента, напротив, собираются нанимать новых людей. Это лучший показатель за очень много лет. Еще один интересный вопрос, который мы задавали коллегам, был сформулирован так: как предприятия оценивают значение России для своей компании в долгосрочной перспективе? На него только 10 процентов ответили, что это значение будет уменьшаться, а 54 процента заявили, что оно будет возрастать или значительно возрастать.

Устойчивое развитие, защита климата, "зеленая" энергетика - как нашим странам удается сотрудничать на практике в этих областях?

Маттиас Шепп: Договоренность в этой сфере была заключена между министерствами экономики наших стран. Я могу сказать, что представленные здесь немецкие компании очень рады тому, что за прошедшие месяцы в России - как в экономике, так и в политике - произошло существенное переосмысление вопросов, которые касаются опасности изменения климата и значения совместной борьбы с ним. То, что говорил президент России Владимир Путин на саммите по вопросам климата, организованного в конце апреля по инициативе президента США Джо Байдена, и то, что Путин говорил в своей речи на Петербургском международном экономическом форуме, многие эксперты назвали не иначе как "зеленой революцией". Например, президент Российской Федерации поручил своему правительству разработать программу, предусматривающую достижение в России целей в области защиты климата на 5 лет раньше, чем они будут достигнуты в ЕС. Мы, германский бизнес, приветствуем, если все это будет реализовано.

Геза Андреас фон Гайр: Наблюдая за дебатами прошедших месяцев, можно, как мне кажется, констатировать, что климатическая и энергетическая политика все больше оказываются неразрывно связаны между собой. Эта связь имеет решающее значение. Такой мировоззренческий подход дает нам большой потенциал. Германия, Россия, Европа могут вместе строить энергетическое сотрудничество будущего с учетом аспекта защиты климата. Это не может произойти по мановению руки. Дискуссия развивается, наука развивается, как развиваются и различные подходы. Именно в такой специфической области сотрудничества, как водородная энергетика, мы сближаемся. И я надеюсь, что здесь между нашими правительствами, между учеными и в бизнесе сложится хороший, устойчивый диалог, который в совокупности даст нужный результат. Поскольку это очень важная, долгосрочная тема будущего.

Как известно, внутри самой Германии, где скоро предстоят выборы, "зеленая" повестка особенно актуальна. При этом ее сторонники весьма критически настроены в отношении проекта "Северный поток-2". Не видите ли вы угрозы для его реализации после выборов в бундестаг?

Маттиас Шепп: Я скажу так. Даже "Зеленым", независимо от того, попадут они в правительство или нет, может понравиться идея, что, возможно, когда-нибудь по этому трубопроводу, вызывающему столько споров, потечет "зеленый" водород.

Один из самых необычных проектов AHK - передвижная выставка Russlandmeister ("Мастера России: сделано по-немецки"), которая рассказывает об истории немецких компаний в России. Как она будет проходить?

Маттиас Шепп: Мы надеемся, что эта передвижная выставка в физическом формате будет демонстрироваться в десятке крупных российских городов и, таким образом, станет равноценной великолепному виртуальному поезду "Германия-экспресс". Я вижу внутреннюю логику в том, что эта передвижная экспозиция начнется фактически в последние недели Года Германии. Она стартует в Калининграде, и в этом году ее можно будет увидеть также в Самаре, в Краснодаре, а потом, до конца 2022 года, она будет сопровождать тематический германо-российский год "Экономика и устойчивое развитие" и завершится во Владивостоке. Посетители смогут увидеть фабрики исторических стартапов, которые делали успешный бизнес в России. Например, братья Сименс, стоявшие у истоков нынешнего мирового концерна, в первые годы заработали больше денег в России, чем в Германии. На выставке будут представлены и сравнительно новые стартапы - от популярного онлайн-дилера модной одежды, основанного четырьмя немцами, до компании, получившей возможность наладить в скором времени производство в России (в том числе на крупном заводе в Туле и в Башкортостане) "зеленого" цемента, безопасное с точки зрения выбросов CO 2 .

Время наводить мосты

Год Германии завершится в ноябре на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, куда ФРГ приглашена в качестве специального гостя. Есть ли у вас уже идеи о том, с какой программой вы поедете на форум?

Фото: Константин Завражин/РГ

Хайке Улиг: Мы были очень рады удостоиться этого почетного статуса. Рады, что сможем поучаствовать в Петербургском культурном форуме в особом формате. Во-первых, мы хотим провести с российскими и германскими гостями серию панельных дискуссий. Например, поговорить о том, как сделать успешным международный культурный обмен. В этом нам как раз поможет наш опыт работы во время пандемии. Среди других тем - цифровизация, идея "нового европейского Баухауса" (экопроектов в сфере архитектуры и дизайна - прим. "РГ").

А второе направление - это, конечно, как можно более широкая культурная программа, открытая для всех гостей Петербурга. Будет много музыки, много литературы. Мы пока не спешим называть конкретные имена. Пусть это останется сюрпризом, но могу вас уверить, что мы привезем в Санкт-Петербург прекрасную и масштабную программу.

Однако и до этого мы готовим много всего интересного. В дни непосредственно перед культурным форумом здесь, в Москве, Мюнхенский камерный драматический театр в рамках фестиваля NET представит спектакль "Три сестры". В Петербурге в сентябре пройдут гастроли танцевального театра Пины Бауш из Вупперталя со спектаклем "Полнолуние", а в Новосибирск приедет очень известный берлинский ансамбль камерной музыки United Berlin, исполняющий современные музыкальные произведения. Ну, а больше всего мне бы хотелось, чтобы в сентябре нам удалось, наконец, продемонстрировать в российской столице световую инсталляцию, специально созданную для Года Германии берлинским художником Лиллеваном и студией SILA SVETA из Москвы.

Геза Андреас фон Гайр: Сейчас мы подводим своего рода промежуточные итоги Года Германии. Для меня это повод сказать, что я горжусь тем, как наша немецкая культура и германская экономика представлены в России. Не только потому, что наши посреднические организации в области культуры и наш бизнес имеют здесь профессиональный успех, но и из-за того, как они относятся к своей работе. Потому что они воспринимают себя как мосты между нашими странами. Это видно из программы мероприятий Института имени Гете, который почти по всем проектам сотрудничает с российскими партнерами и стремится расширять это сотрудничество. А германский бизнес создает хорошие рабочие места для жителей России и активно инвестирует во взаимодействие, в совместное будущее. В заключение я хотел бы привести в качестве примера замечательный проект. Представительство германской экономики - в том числе в рамках Года Германии - предоставит 1000 мест в немецких компаниях в России для стажировки молодым россиянам. Думаю, это будет впечатляющий вклад в наше взаимодействие со стороны германской экономики.

Убежден, что Год Германии будет способствовать тому, чтобы представители немецкой экономики, культуры и науки в РФ продолжали тесно взаимодействовать с нашими российскими партнерами и с интересным, сильным российским гражданским обществом.