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Рубрика: В мире

Посол Италии в России привился вакциной "Спутник V"

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано привился российской вакциной "Спутник V".

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Иностранные эксперты оценили российскую вакцину "Спутник V"

"Я не испытал никаких особых побочных эффектов. В ближайшее время сдам тест, чтобы определить уровень антител в организме", - сказал дипломат. Его слова приводит ТАСС. Терраччано подчеркнул, что не будет сравнивать разные вакцины и определять лучшую. По его словам, в такое тяжелое время Италия выступает за сотрудничество со всеми странами в этой области.

Ранее американский журналист Эндрю Крамер привился вакциной "Спутник V" в одной из московских поликлиник. Сотрудник газеты The New York Times обратил внимание на то, что поликлиники работают без суеты и очередей, ажиотажа нет. Крамер также объяснил, почему выбрал именно "Спутник V". "Я не хочу не заболеть. Большой плюс российской вакцины - это ее доступность", - сказал представитель СМИ.

В мире Европа Италия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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