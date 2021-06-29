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29.06.2021 12:45
Рубрика: Экономика

В РЖД опровергли информацию о создании нового бренда для вагонов-ресторанов

Текст: Евгений Гайва

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие ОАО "РЖД") начала тестировать новую концепцию питания пассажирам в поездах дальнего следования, но о новом бренде речи не идет, рассказали в компании. Меняется технология приготовления и хранения блюд.

Фото: iStock
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Новая концепция питания "внедряется только в поездах дальнего следования и не предполагает создания зонтичного бренда для применения на вокзалах", - заявили в ФПК.

Как пояснили в компании, по результатам закупки будет определена компания, которая займется подготовкой "франшизы". Затем приобрести "франшизу" смогут все желающие компании. Они получат полный пакет документов для поставки питания в поезда в соответствии с положениями концепции питания и опубликованной конкурсной документацией. По новой концепции, приготовление готовых блюд на кухне во время движения поезда заменят подачей заранее приготовленных готовых блюд по единым стандартам.

При этом будет унифицирован и средний чек. Сейчас он составляет для комплексного завтрака, обеда или ужина примерно 1000 рублей, а в новой концепции будет составлять примерно 600 рублей. По новой концепции в вагон-бистро будут загружать стерильные контейнеры с готовым блюдами. Персонал вагона-бистро после заказа пассажира будет только разогревать и подавать блюда.

При этом в меню вагонов-бистро будут привычные блюда - супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, детские блюда, а также напитки и десерты. "Новая концепция питания в поездах дальнего следования была разработана специалистами на основе мирового опыта, а также с учетом отзывов пассажиров российских поездов дальнего следования", - отметили в ФПК.

Тестирование новой концепции будет идти в течение года. Полигон тестирования может быть расширен.

Ранее издание "Ведомости" сообщило со ссылкой на источник, что РЖД готовит новый зонтичный бренд Rail Food.

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