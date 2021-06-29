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В театре рассказали о состоянии госпитализированной Веры Алентовой

Новости
    29.06.2021, 14:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

79-летняя звезда "оскаровской" мелодрамы "Москва слезам не верит" Вера Алентова, госпитализированная с подозрением на коронавирус, чувствует себя "нормально".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя Театра имени Пушкина Евгения Писарева.

"Мы созванивались с Верой Валентиновной. Она сказала, что чувствует себя нормально, все в порядке, помощи не требуется", - заявил Писарев, отметив, что к настоящему моменту народная артистка РФ "отыграла все свои спектакли, так что в замене нет необходимости". Тем более что уже завтра театр закрывает сезон - до 10 августа.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел муж актрисы, режиссер и актер Владимир Меньшов.

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