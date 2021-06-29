В ВОЗ прокомментировали смертность от штамма "дельта"

У ВОЗ пока нет информации об увеличении смертности от штамма коронавируса "дельта", рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Она пояснила, что этот вариант вируса обнаружен более чем в 90 странах мира, включая Россию, и сейчас он еще изучается.

"Этот вариант продемонстрировал повышенную способность к распространению", - отметила Вуйнович, отвечая на вопрос РИА Новости.

Как добавила специалист, необходимо учесть, что увеличение количества случаев из-за более высокой заразности ведет к росту числа госпитализаций.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что Россия находится в неблагоприятной ситуации, и применяется экстренная вакцинация, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Вакцинироваться можно бесплатно в любом российском регионе. Сейчас есть четыре вакцины.