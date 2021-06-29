Голикова: Россия находится в неблагоприятной эпидситуации

Вице-премьер Татьяна Голикова во время президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что Россия сейчас находится в неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Она отметила, что в таких случаях применяется экстренная вакцинация - в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Экстренная вакцинация должна проходить до формирования коллективного иммунитета, то есть, пока не будет привито 60% взрослого населения.

"Таким образом, сейчас и на территории РФ, и в ряде регионов страны осуществляется экстренная вакцинация", - передает слова Голиковой ТАСС.

Также вице-премьер рассказала, что из-за новых штаммов коронавируса те, кто уже переболел, рискуют заразиться снова. В целом же устойчивый иммунитет сохраняется в течение шести месяцев после заболевания.

Прививку от COVID-19 можно бесплатно поставить в любом российском регионе. Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины.