Голикова предупредила о риске заражения переболевших новыми штаммами

Из-за распространения новых штаммов коронавируса переболевший человек может заразиться снова, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как передает ТАСС, она рассказала, что новые мутации могут вызвать инфекционный процесс у граждан, которые ранее переболели.

В целом же устойчивый иммунный ответ у переболевших сохраняется полгода, после чего постепенно угасает на протяжении еще 3-6 месяцев.

Ранее в Минздраве порекомендовали тем, кто получил прививку, тщательно соблюдать все меры предосторожности до формирования иммунитета - это три недели после введения второго компонента.

Вакцинация проводится во всех российских регионах. По последним данным, сейчас в стране первый компонент вакцины получили более 23 миллионов человек.