Валерий Фальков рекомендовал проводить онлайн выпускные вечера в вузах

Российским вузам рекомендовано провести выпускные вечера дистанционно. Об этом во вторник заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Напомним, ранее министр уже называл дату проведения Всероссийского онлайн-выпускного - 10 июля. Тогда, правда, было отмечено, что онлайн-мероприятие, в котором, как ожидается, примут участие выпускники более 700 университетов России, не подменяет собой вузовских мероприятий и не ограничивает университеты. Предполагалось, что каждый вуз сам определит формат своего локального выпускного. Но эпидемиологическая ситуация меняется, и сейчас Валерий Фальков подчеркнул: безопасность и здоровье студентов и сотрудников вузов - главный приоритет, а потому в этом году праздничные мероприятия лучше проводить в онлайн-формате, независимо от ситуации в регионе.

"Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне. Прошу ректоров взять этот вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны", - цитирует министра РИА Новости.

Всероссийский онлайн-выпускной, между тем, пройдет, как и запланировано, 10 июля и будет транслироваться в популярных соцсетях и на федеральном канале​​​.