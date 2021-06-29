Власти Бразилии попросили жителей экономить воду и свет

Экономить воду и свет. С таким призывом власти Бразилии обратились к жителям страны. Глава министерства горнорудной промышленности и энергетики страны Бенту Албукерке заявил, что страна столкнулась с сильнейшей засухой.

Он отметил, что власти продумывают программу перераспределения графика потребления электроэнергии с часов пиковой нагрузки на интервалы времени с меньшим спросом без ущерба производству и экономическому росту страны. "Однако для повышения энергетической безопасности страны чрезвычайно важно, чтобы не только промышленность, торговля и сектор услуг, но и все общество, каждый потребитель внес свой вклад", - цитирует министра ТАСС.

Уровень воды на расположенных в юго-восточных, центральных и западных регионах Бразилии ГЭС является самым низким за последний 91 год. По мнению специалистов, в сентябре и октябре страна вполне может столкнуться с принудительным ограничением подачи электроэнергии потребителям.