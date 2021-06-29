Во Флориде начали проверку зданий после обрушения высотки

Специалисты в американском округе Майами-Дейд, что в штате Флорида, проверяют состояние жилых зданий, после обрушения высотки в Серфсайде. Об этом рассказала глава региона Даниэлла-Ливайн Кава.

Она отметила, что проверки пройдут в течение месяца. "Специалисты оценят состояние тех зданий, которые недавно прошли сертификацию на соответствие действующим стандартам, - приводит ТАСС пояснения руководителя округа. - Мы ходим убедиться, что все рекомендации по итогам этой сертификации выполнены. Особенно это касается безопасности проживания в зданиях".

Напомним, в окрестностях Майами в ночь на 24 июня обрушился 12-этажный жилой дом. За прошедшие дни на месте трагедии обнаружены тела 11 погибших. Судьба 150 человек все еще остается неизвестной.

Работы по поиску выживших осложняют проливные дожди. В разборе завалов задействованы сотни американских спасателей, а также специалисты из Мексики и Израиля, однако из-за того, что конструкция расколота на множество частей, работающим на месте происшествия приходится продвигаться через груды обломков с большой осторожностью, чтобы не допустить новых обвалов.