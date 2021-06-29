Volkswagen рассказал подробности об универсале Passat Alltrack для России

Марка Volkswagen поделилась подробностями о спецификации "вседорожного" универсала Passat Alltrack для российского рынка, но пока умолчала о ценах и сроках поставок.

Passat Alltrack, по заявлению компании, "сочетает в себе качества универсала и SUV". Напомним, в версии Alltrack автомобиль имеет увеличенный клиренс и защитные элементы кузова и бамперов.

Силовой агрегат будет безальтернативным: 220-сильная бензиновая "турбочетвёрка" объёмом 2.0 литра и 7-ступенчатый "робот" DSG с двумя сцеплениями. По умолчанию универсал укомплектован системой полного привода 4Motion с электронной блокировкой дифференциала.

Судя по всему, в Россию привезут Passat Alltrack в одной комплектации с максимальным уровнем оснащения. Среди заявленных штатных позиций: система автоматического управления светом, адаптивный круиз-контроль, трёхзонный климат-контроль, реконфигурируемая приборная панель диагональю 10 дюймов, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и восемью динамиками, передние сиденья с электроприводом, подогревы сидений и руля, камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, датчики света и дождя, а также различные системы безопасности и системы помощи водителю.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В качестве опционального оборудования доступны матричные светодиодные фары IQ.Light, система камер кругового обзора, стояночный отопитель с таймером, панорамная крыша.

Седан Volkswagen Passat предлагается в России по цене от 2 147 000 рублей до 2 827 000 рублей. Модель доступна к заказу с моторами 1.4 и 2.0 литра мощностью 150 и 190 л.с. соответственно и роботизированной трансмиссией DSG.