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29.06.2021 19:15
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen рассказал подробности об универсале Passat Alltrack для России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Марка Volkswagen поделилась подробностями о спецификации "вседорожного" универсала Passat Alltrack для российского рынка, но пока умолчала о ценах и сроках поставок.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Passat Alltrack, по заявлению компании, "сочетает в себе качества универсала и SUV". Напомним, в версии Alltrack автомобиль имеет увеличенный клиренс и защитные элементы кузова и бамперов.

Силовой агрегат будет безальтернативным: 220-сильная бензиновая "турбочетвёрка" объёмом 2.0 литра и 7-ступенчатый "робот" DSG с двумя сцеплениями. По умолчанию универсал укомплектован системой полного привода 4Motion с электронной блокировкой дифференциала.

Судя по всему, в Россию привезут Passat Alltrack в одной комплектации с максимальным уровнем оснащения. Среди заявленных штатных позиций: система автоматического управления светом, адаптивный круиз-контроль, трёхзонный климат-контроль, реконфигурируемая приборная панель диагональю 10 дюймов, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и восемью динамиками, передние сиденья с электроприводом, подогревы сидений и руля, камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, датчики света и дождя, а также различные системы безопасности и системы помощи водителю.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В качестве опционального оборудования доступны матричные светодиодные фары IQ.Light, система камер кругового обзора, стояночный отопитель с таймером, панорамная крыша.

Седан Volkswagen Passat предлагается в России по цене от 2 147 000 рублей до 2 827 000 рублей. Модель доступна к заказу с моторами 1.4 и 2.0 литра мощностью 150 и 190 л.с. соответственно и роботизированной трансмиссией DSG.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen