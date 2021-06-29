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29.06.2021 07:31
Рубрика: В мире

Жара в Северной Америке побила исторические рекорды

Текст: Максим Макарычев
В понедельник на некоторые города на северо-западе Америки обрушился самый жаркий день в истории наблюдений. Температуры побили установленные в выходные рекорды.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

К вечеру понедельника столбики термометров достигли в Сиэтле 42 градусов по Цельсию, что намного выше воскресного максимума в 40 градусов. В Портленде (штат Орегон) было 46,6 градуса. Такие высокие температуры являются неслыханными для дождливого региона, где июнь исторически называют "мокрым" из-за прохлады и осадков, отмечает Associated Press. Средняя температура в Сиэтле в июне составляет около 21,1 градуса, и менее половины жителей города имеют у себя дома кондиционеры.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Жара вынудила власти Сиэтла закрыть школы, некоторые магазины и многие предприятия, чтобы защитить рабочих и туристов. Не работали центры тестирования на COVID-19 и мобильные пункты вакцинации. Департамент парков закрыл крытый общественный бассейн из-за раскаленного воздуха внутри.

Волна тепла, отмечают метеорологи, была вызвана так называемым "куполом высокого давления", установившимся над северо-западом. Влияет и антропогенное изменение климата, которое делает такие экстремальные погодные явления более вероятными и более интенсивными. Зик Хаусфазер, ученый, занимающийся климатическими явлениями, заявил, что за последние полвека температура воды на северо-западе Тихого океана увеличилась на 1,7 градуса по Цельсию. Ожидается, что во вторник тепловой купол сместится к восточному побережью Америки.

Власти канадской провинции Британская Колумбия накануне также закрыли школы и университеты из-за сильной жары, которая подтолкнула температуру в западной канадской провинции к общенациональному рекорду в Канаде, сообщает Reuters. Власти Литтона, города в центральной части Британской Колумбии, расположенного примерно в 200 километрах к северу от Ванкувера, сообщили о температуре в 46,6 градусов по Цельсию. До этого исторический максимум в Канаде составлял 45 градусов по Цельсию и был зафиксирован в Саскачеване в 1937 году.

На большей части западной Канады были зафиксированы местные температурные рекорды. Жара заставила людей искать убежище на пляжах и в озерах. Сообщения в социальных сетях с советами о том, как сохранять прохладу в зданиях, стали вирусными в провинции, где менее 40 процентов домов имеют кондиционеры. По словам Грега Флато, старшего научного сотрудника отдела окружающей среды и изменения климата, такая высокая устойчивая жара крайне необычна для этой части Канады, которая больше привыкла к продолжительным дождям, чем к солнцу.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Канада

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