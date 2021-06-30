Аргентина получила еще более 700 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Новая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Аргентину. Информация опубликована на странице Посольства России в Twitter.

По данным дипведомства, на борту приземлившихся в аэропорту Буэнос-Айреса самолетов свыше 700 тысяч доз препарата против коронавируса.

Напомним, в декабре прошлого года Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране. И уже 29 декабря правительство страны объявило о старте вакцинации населения с использованием "Спутника V". В тот же день спецрейсом из Москвы в Буэнос-Айрес доставили первые 300 тысяч доз российской вакцины. Руководство Аргентины рассчитывает, что уже к осени существенная часть населения из групп риска получит иммунитет от COVID-19.