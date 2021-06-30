Банк России продлил на три месяца реструктуризацию кредитов граждан

Реструктуризация может включать перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными.

Банк России просит кредиторов при обращении физлиц, переболевших COVID-19 или столкнувшихся с существенным снижением доходов, проводить реструктуризацию по собственным программам с даты обращения, даже в том случае, если ранее кредит уже был реструктурирован. Таким клиентам Банк России просит не начислять пени и штрафы за просрочки. Критерий по болезни коронавирусом Банк России просит учитывать и в отношении членов семьи заемщика.

Бюро кредитных историй Банк России попросил не снижать кредитные рейтинги заемщиков из-за реструктуризации по этим основаниям.

Решение продлить рекомендации принято из-за роста заболеваемости и введенных ограничительных мер, которые могут повлиять на способность граждан и предпринимателей в срок платить по долгам, указывает Банк России.

Последний раз он продлевал эти рекомендации в марте, и в итоге их срок истекал 1 июля.

Вместе с тем Банк России сейчас не продлил послабления для банков по резервам на возможные потери по ссудам, которые облегчали реструктуризацию с начала пандемии. В ЦБ считают, что потребность в резервировании для реструктурированных ссуд обеспечат накопленный запас капитала у банков (ЦБ оценивал его в 6 трлн руб.) и роспуск с 30 июня части макропруденциального буфера по потребкредитам (124 млрд руб.).

"Банк России будет следить за развитием ситуации и оценивать необходимость разработки дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса", - говорится в его сообщении.