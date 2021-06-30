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30.06.2021 09:52
Рубрика: Экономика

Банк России продлил на три месяца реструктуризацию кредитов граждан

Текст: Игорь Зубков
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рекомендовал банкам и МФО продолжить реструктуризацию кредитов и займов граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 октября 2021 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Реструктуризация может включать перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными.

Фото: iStock
ЦБ подтвердил намерение обязать банки отвечать на жалобы клиентов

Банк России просит кредиторов при обращении физлиц, переболевших COVID-19 или столкнувшихся с существенным снижением доходов, проводить реструктуризацию по собственным программам с даты обращения, даже в том случае, если ранее кредит уже был реструктурирован. Таким клиентам Банк России просит не начислять пени и штрафы за просрочки. Критерий по болезни коронавирусом Банк России просит учитывать и в отношении членов семьи заемщика.

Бюро кредитных историй Банк России попросил не снижать кредитные рейтинги заемщиков из-за реструктуризации по этим основаниям.

Решение продлить рекомендации принято из-за роста заболеваемости и введенных ограничительных мер, которые могут повлиять на способность граждан и предпринимателей в срок платить по долгам, указывает Банк России.

Последний раз он продлевал эти рекомендации в марте, и в итоге их срок истекал 1 июля.

Вместе с тем Банк России сейчас не продлил послабления для банков по резервам на возможные потери по ссудам, которые облегчали реструктуризацию с начала пандемии. В ЦБ считают, что потребность в резервировании для реструктурированных ссуд обеспечат накопленный запас капитала у банков (ЦБ оценивал его в 6 трлн руб.) и роспуск с 30 июня части макропруденциального буфера по потребкредитам (124 млрд руб.).

"Банк России будет следить за развитием ситуации и оценивать необходимость разработки дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса", - говорится в его сообщении.

Экономика Финансы Банки Пандемия коронавируса COVID-19 Рынок кредитования

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