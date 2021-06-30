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30.06.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Bentley вдохновилась балетом и выпустила 6 эксклюзивных Bentayga для России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Bentley Фото: Пресс-служба Bentley
Фото: Пресс-служба Bentley

Компания Bentley совместно с ателье Mulliner подготовили шесть экземпляров коллекционных Bentayga Speed Russian Heritage, созданных только для российских клиентов.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Russian Heritage - ежегодный проект Bentley, в рамках которого компания планирует выпускать эксклюзивные тематические версии автомобилей бренда, которые вдохновлены историческим наследием России.

При создании первой серии автомобилей вдохновлялись балетом, и у каждого из выпущенных в рамках серии кроссоверов собственное имя, которое было позаимствовано из балетной терминологии: Adagio, Allegro, Arabesque, Fouette, Pirouette и Royal.

По части силовой установки Bentley Bentayga Russian Heritage изменений не получил: автомобили оснащены 635-сильным W12, 8-ступенчатым "автоматом" и постоянным полным приводом. До 100 км/ч кроссовер с таким силовым агрегатом разгоняется за 3.9 секунды.

Фото: Пресс-служба Bentley
Фото: Пресс-служба Bentley
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Внешне Bentayga Speed в новом исполнении отличается уникальным цветом кузова (доступны двухцветные варианты), чёрным декором, 22-дюймовыми колёсными дисками и подсветкой поддверного пространства с эмблемой марки и названием версии.

На спинках сидений и торпедо есть вышивки и инкрустация изображениями балерин, которые выполняют различные элементы танца.

Клиентам автомобили будут переданы в конце года, цена не называется.

Фото: Пресс-служба Bentley
#Bentley