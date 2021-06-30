Цены на российскую нефть Urals за полгода выросли в полтора раза

Российская нефть Urals в Европе с начала года подорожала в 1,5 раза - до более 74 долларов за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.

При этом на прошлой неделе цены на российскую нефть обновили максимумы с октября 2018 года - 74,75 (в Северо-Западной Европе) и 75,55 (в Средиземноморье) доллара за баррель. По мнению аналитиков, причиной стало укрепление мирового спроса на сырье по мере ослабления карантинных ограничений по COVID-19.

Аналитики отмечают, что цены на нефть Brent снижаются.

"Давление на котировки оказал рост предложения нефти на мировом рынке по мере увеличения добычи в рамках ОПЕК+, в то время как запасы сырья по-прежнему высоки, а спрос остается ограниченным", - отметила редактор "Argus Экспорт нефти" Диана Мухаметзянова.

Ранее эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали полное восстановление спроса на нефть в 2022 году. По прогнозам аналитиков, участникам ОПЕК+ придется ослабить ограничения по добыче.