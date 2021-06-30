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30.06.2021 02:32
Рубрика: В мире

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12

Фото: AP Photo/Lynne Sladky Фото: AP Photo/Lynne Sladky
Фото: AP Photo/Lynne Sladky

Число погибших при обрушении высотного жилого дома во Флориде выросло до 12. Об этом сообщила Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд.

Фото: AP Photo / Wilfredo Lee
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"Спасатели обнаружили под обломками еще одного погибшего. Неизвестной все еще остается судьба 149 человек", - цитирует главу округа ТАСС.

Напомним, 12-этажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из-под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили.

Ранее сообщалось, что власти начали проверять жилые здания во Флориде. В течение месяца специалисты оценят состояние домов, которые недавно прошли сертификацию на соответствие действующим стандартам. Стоит задача убедиться в выполнении всех рекомендации по итогам сертификации. Особенно это касается безопасности проживания в многоквартирных домах.

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