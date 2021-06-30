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Появились фото со съемок американского ремейка "Иронии судьбы"

Новости
    30.06.2021, 10:48
Текст:   Олег Усков

В Сети обильно разошлись кадры из американской версии советской новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легких паром!", съемки которой сейчас в проходят в Бостоне. Называется проект About Fate.

Аналог Нади Шевелевой - Марго - в ленте играет 30-летняя племянница Джулии Робертс Эмма Робертс. Вот, в частности, на ее фанатских аккаунтах можно наблюдать кадры, где она с "Женей". Которого сыграет 29-лений Томас Манн ("Конг: Остров черепа", "Фарго").

Американским "Ипполитом" станет 36-летний актер, каскадер и модель с китайскими корнями Льюис Тан ("Мортал Комбат", "В пустыне смерти", второй "Дэдпул", "Железный кулак"). Его персонажа в ремейке зовут Кип Прескотт. Подруг Марго изобразят актриса-бисексуалка Анна Аркана, имеющая японо-филиппино-гавайское происхождение, и актриса родом из ЮАР Мэделин Гроббелар Петш (Шерил из "Ривердэйла").

В остальных ролях: Верити Бранко ("По волчьи законам") - у нее роль подружки-латиноамериканки, Дэннис Старосельский ("Касл-Рок", "Двойка"), Кевин Пэсдон ("Новый Амстердам"), дебютант Коди Корелли, чернокожий эпизодический актер Алекс Пирес ("Каратель"), Кристиан Чиботти и другие малопонятные люди.

Режиссер - Марюс Вайсберг.

Дата премьеры все еще не объявлена.

Ранее на сообщения о готовящемся ремейке отреагировали Кончаловский и Ахеджакова.

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