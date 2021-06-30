Госавтоинспекция получит на вооружение более 4 тысяч патрульных машин

Более 4 тысяч патрульных машин и почти 4 тысячи приборов, позволяющих контролировать состояние дорог, дорожных знаков, а также проверять техническое состояние автомобилей - а этот контроль никто с Госавтоинспекции не снимал, - закуплены в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения", входящего в национальный проект "Безопасные качественные дороги". На его реализацию выделено 9 миллиардов рублей.

Мобильный инспектор

Напомним, что закупки такой техники осуществляются не первый год. Национальным проектом "Безопасные качественные дороги" поставлена цель: к 2024 году снизить социальный риск в ДТП до 8 погибших на 100 тысяч населения, а к 2030-му - до 4 погибших. Понятно, что одними административными мерами эту проблему не решить. Наказания для нарушителей отчасти способны повлиять на ситуацию с безопасностью на дорогах, но поставленная цель предполагает комплексное решение. Нужны, например, качественные дороги, которые позволят безопасно чувствовать себя всем категориям участников дорожного движения.

Сами транспортные средства должны быть в технически исправном состоянии. И водители за рулем этих ТС также должны чувствовать себя хорошо, адекватно оценивая дорожную обстановку. То есть как минимум трезвые и дисциплинированные. Камеры фиксации помогают в борьбе с нарушителями. Но они не позволяют выявлять и привлекать к ответственности нетрезвых водителей. И задержать лихача с многочисленными нарушениями тоже не позволяют. Это под силу только автоинспектору. А для того чтобы инспектор выполнял свою работу хорошо, ему нужна современная техника. Поэтому каждый год на вооружение Госавтоинспекции поступает около 4 тысяч новых патрульных машин.

В этом году подразделениям будет передано 4232 патрульных автомобиля, оборудованных техническими средствами фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой, а также нанесенной цветографической окраской. Эти машины обладают улучшенными динамическими характеристиками. И это оправданно - они должны составить реальную конкуренцию нарушителям, которые пользуются мощными машинами. Погони на наших дорогах - далеко не редкость. Кроме того, новые патрульные автомобили отличаются повышенной энергообеспеченностью.

Сотрудникам ДПС приходится работать в разных дорожных и климатических условиях и обеспечивать безопасность даже там, где от дорог остались только направления

Ведь им приходится поддерживать работоспособность многочисленного бортового оборудования. Это, например, видеорегистраторы, которые обеспечивают съемку - наружную и внутри самого салона. А еще громкоговорители, спецсигналы, радиостанции… Именно по этой причине у машин не только усилена проводка, но и установлено по два аккумулятора.

Часть машин - внедорожники. Да, сотрудникам ДПС приходится работать в разных дорожных и климатических условиях и обеспечивать безопасность даже там, где от дорог остались только направления.

Более 4200 патрульных автомобилей передано в регионы. Фото: ГУОБДД МВД России

Только живи!

Машины укомплектованы укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП людям. Всего в этом году в региональные подразделения Госавтоинспекции будет передано 3900 таких укладок. И это отнюдь не стандартная автомобильная аптечка, а серьезный набор средств оказания первой помощи, предназначенных для поддержания жизнедеятельности пострадавшего в ДТП до того, как он будет доставлен в медицинское учреждение. Словом, то, что поможет сохранить человеку жизнь, особенно в ситуациях, когда счет идет на минуты. Напомним, что в конце прошлого года столичным инспекторам ДПС пришлось принимать роды на дороге. Все закончилось удачно, женщина родила здорового малыша. Инспекторы действовали грамотно, слаженно, но, по их собственному признанию, благополучный исход во многом определило наличие этой самой укладки.

Проверки на дорогах

Также в 2021 году региональные подразделения Госавтоинспекции получат 2630 единиц специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог.

Поясним, что это такое. При проектировании дорог, соответствующих определенной скорости движения, закладываются уклоны. Тем, кто знаком с физикой, понятно, что при разных уклонах дороги возникает разная центробежная сила. Все это должно обеспечивать и водителям легковушки, и водителю тяжелой фуры безопасный и комфортный вход в поворот и выход из него. Поэтому трассы, рассчитанные на скорость до 150 км/ч, сильно отличаются от участков, на которых скорость ограничена 60 км/ч. Невозможно предусмотреть единые режимы. Одну из главных функций в этой истории играет именно наклон. А его на глазок не рассчитаешь. Поэтому инспекторам ГИБДД необходим прибор, который измеряет параметры не только "ровности", но и "уклона".

При условиях, когда требуется замерять наклон дороги, также необходимо замерять сцепление с этой дорогой. Понятно, что разные шины дают разный результат. Но зачастую само покрытие не соответствует ГОСТу. Допустим, у водителя были все возможности остановиться до того момента, когда он "клюнул" бампер впереди идущего автомобиля. Но покрытие дороги оказалось слишком гладким. В результате - ДТП. Увы, это происшествие требует внимательного изучения. Например, надо установить, что покрытие действительно соответствует стандартам. И тут на помощь приходит соответствующий прибор.

Так выглядит укладка первой помощи. Согласитесь, она заметно больше автоаптечки. Фото: ГУОБДД МВД России

Кстати, определенным требованиям к сцеплению должны соответствовать даже учебные площадки автошкол. И когда инспекторы приходят проверять соответствие учебно-материальной базы автошколы программам подготовки водителей, они замеряют сцепление на площадке таким прибором.

Как все гениальное, устроен он просто: два колесика, металлическая лыжа, гиря и шкала. Гиря поднимается и опускается. Она ударяет по шкиву, который приводит лыжу в движение. Вот сопротивление скольжению этой лыжи и отражается на шкале.

Освещенность - важное условие безопасного движения. В идеале все дороги должны быть освещены. Но это очень далекая перспектива. Россия большая страна со сложным разнообразным ландшафтом. И ко многим дорогам пока даже электричество подвести невозможно. А бывает, что фонари вроде бы есть, а проку от них нет. Чтобы замерить уровень освещенности, инспекторы дорожного надзора используют приборы под названием люксометры. Прибор преобразует свет в ток. Чем больше освещенность, тем выше напряжение.

- Ограждения дорог должны быть хорошо различимы, в том числе и ночью, - поясняет заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин. - При этом в наших погодных условиях там, где нет освещения, их видимость позволяют обеспечить только световозвращатели. Но и они должны обладать определенными характеристиками. Чтобы установить, можно ли различить в темноте, да еще на скорости эти препятствия, а также читаются ли дорожные знаки и дорожная разметка - она ведь тоже должна возвращать свет - госинспекторы дорожного надзора применяют приборы, которые называются ретрорефлектомеры.

Надо понимать, что недостаточное освещение, знаки и отбойники, не отражающие свет, сцепные свойства дорожного покрытия, не соответствующие нормативам, - все эти недостатки дорожной сети создают аварийные условия. Но чтобы заставить владельцев дорог навести порядок, необходимо к протоколу присовокупить доказательства. Эти доказательства и позволяют собрать приборы, поставляемые на вооружение в Госавтоинспекции.

Мера безопасности

Однако не только дороги становятся причиной ДТП. Аварии случаются и из-за неисправности автомобилей. Так,недавно произошло два ДТП с автобусами, у которых оказалась неисправна тормозная система. В первом случае погибли шесть человек. Во втором, к счастью, выжили все, но есть двое пострадавших. Да, оба автобуса накануне прошли техосмотр. Но техосмотр не гарантирует, что в дальнейшем что-нибудь не выйдет из строя. Ведь техническое состояние автомобиля определяется совокупностью его эксплуатационных свойств, которые изменяются в процессе эксплуатации. Ключевое слово здесь - изменяются.

Ту ровность, которую обеспечивают дорожники, надо перепроверять. Фото: Аркадий Колыбалов

По экспертным оценкам, наиболее частая причина ДТП из-за неисправности транспортного средства - изношенные шины. Существуют, конечно, такие приборы, как глубиномер протектора. Но ничего проще и дешевле штангенциркуля еще никто не придумал. И это тоже оборудование, которым оснащаются инспекторы. Другой прибор - тауметр - используется для определения светопропускания стекол. Напомним, что у нас светопропускание боковых передних стекол должно быть не менее 70 процентов, а лобового стекла - не менее 75 процентов.

Есть еще шумометры - приборы для измерения уровня громкости в децибелах. Есть среди водителей любители прямоточных глушителей, чье странное пристрастие изрядно досаждает другим. И вот чтобы призвать таких водителей к порядку, нужны объективные доказательства, которые и предоставляет шумометр.

Все эти приборы относятся к специальным техническим средствам измерения (технического диагностирования), используемым для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств. В этом году закуплено 1250 единиц таких приборов.

Что есть и что будет

В прошлом году региональным подразделениям была передана партия новейших приборов по контролю за состоянием дорог. В распоряжение автоинспекторов поступило более 650 приборов для измерения ровности дорожного полотна, более 200 средств определения коэффициента сцепления шин с покрытием, более 700 устройств для измерения освещенности дорог. Значительные средства выделены на осуществление ежегодной поверки и ремонта поставляемых в подразделения автомобилей и техники.

Наиболее частая причина ДТП - изношенные шины. Ничего проще для измерения глубины протектора, чем штангенциркуль, еще никто не придумал

Закупка новых автомобилей "скорой помощи" для оперативного оказания помощи пострадавшим в ДТП также относится к вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. И эти закупки осуществляются. Кроме того, для медицинских учреждений закупаются хроматографы - приборы для выявления у водителей состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных веществ.

В настоящее время активно ведется работа по установлению информационного обмена между минздравом и МВД сведениями о выданных медсправках. Отсутствие доступа к таким сведениям затрудняет выявление граждан, имеющих медицинские ограничения по допуску к управлению транспортными средствами.

Ранее по итогам 2019 года региональные подразделения Госавтоинспекции получили более 800 приборов для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин, более 770 технических средств для измерения освещенности дорожного покрытия и 140 приборов, определяющих коэффициент сцепления. В общей сложности в 2019 году подразделения Госавтоинспекции получили порядка 2 тысяч единиц различной измерительной аппаратуры для осуществления надзорной деятельности за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог и инфраструктуры. Всего по итогам 2019 года региональные подразделения Госавтоинспекции получили 4 тысячи специальных технических средств.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".