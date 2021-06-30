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Рубрика: Общество

Инфекционист предупредила об опасных свойствах коронавируса

Девушка в пункте вакцинации от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Девушка в пункте вакцинации от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Девушка в пункте вакцинации от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Генетические предрасположенности к разным формам течения инфекции могут влиять на тяжесть болезни. Такое предположение высказала врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Нельзя предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у того или иного человека. У пациентов любых возрастов может быть и легкая форма COVID-19, и острое его течение, - цитирует медика "Лента.ру". - Очевидно, что имеется еще какой-то фактор, как-то связанный с неспецифическим или специфическим иммунитетом".

В связи с этим, врач посоветовала вакцинироваться от коронавируса, а "не играть в русскую рулетку". Прививку можно сделать во всех российских регионах. По последним данным, в стране первый компонент вакцины получили уже более 23 миллионов человек.

Как уже сообщала "РГ", с первого июля в России начнет действовать программа диспансеризации для переболевших COVID-19. В нее включены новые виды исследований, которые помогут спрогнозировать возможное возникновение постковидных осложнений и принять меры, чтобы предупредить их развитие.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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