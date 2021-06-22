Когда делать прививку переболевшим COVID-19

"РГ" - Неделя продолжает публиковать ответы экспертов на вопросы наших читателей о вакцинации против коронавирусной инфекции, лечении и профилактике и о том, как следить за здоровьем переболевшим.

Если вакцинация идет медленно, то создаются идеальные условия для появления более агрессивных и опасных мутаций вируса. Фото: Getty Images

Зачем в Москве и Подмосковье объявили об обязательной вакцинации?

Ответ простой: для того, чтобы ускорить проведение прививок и как можно быстрее добиться увеличения доли провакцинированных - она, по словам эпидемиологов, должна достигать минимум 60% населения, а с учетом изменчивости вируса - 70-80%.

Когда вакцинация проходит медленными темпами, эффективность формирования коллективного иммунитета не только замедляется, но и затрудняется. Эпидемиологи поясняют: когда в обществе уже достаточно велика прослойка привитых людей, но все еще много непривитых, незащищенных - создаются идеальные условия для активного "отбора" более агрессивных, устойчивых к антителам мутировавших штаммов.

"С точки зрения здравого смысла вакцинальная кампания действительно должна проходить быстро, - объяснил "РГ" главный специалист-пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. - У нас есть такие примеры, как Израиль, Мальта, Сан-Марино, где сумели быстро привить высокую долю населения, и у них падает заболеваемость COVID-19. Но это небольшие страны с небольшим населением - им проще.

Если вы сравните темпы вакцинации в другой большой стране (США) и в России - мы, к сожалению, сильно отстаем. К сожалению, у нас очень многие люди не мотивированы к проведению вакцинации".

По мнению эксперта, опасное распространенное явление - когда проявляется антивакцинальное лобби. "Люди с пеной у рта пытаются доказать вред вакцин. Они, как правило, не являются специалистами в области медицины. Какие-то странные, неправдоподобные гипотезы выдвигаются как контраргументы против вакцин. Это недопустимо. Вред от таких кампаний сложно переоценить", - считает Авдеев.

Нужна ли прививка переболевшим?

Людям, переболевшим COVID-19, согласно рекомендациям ВОЗ, нужно делать прививку через полгода после выздоровления. В течение этого срока, согласно исследованиям, большинство перенесших COVID-19 cохраняют естественную защиту от инфекции, и поэтому в условиях ограниченного количества вакцин их можно не включать в первоочередные списки вакцинируемых и перенести прививки на более отдаленные сроки, - это одна из рекомендаций, подготовленная стратегической группой по вакцинации ВОЗ.

В России ситуация иная, чем в большинстве стран, - вакцин у нас хватает, прививают не по возрастной очереди, как в Европе и США, а по желанию.

"Если человек уже переболел новой коронавирусной инфекцией, прививку можно и нужно делать через полгода после выздоровления", - сказал "Российской газете" заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. При этом специалист отметил, что нет никакой необходимости проводить тестирование на антитела ни до, ни после вакцинации. "В инструкциях минздрава нет требования проводить тестирование на антитела ни перед, ни после вакцинации", - сказал эксперт.

"Выполнение такого теста - это выбор и желание самого человека, - пояснил Александр Горелов. - Но он не обязателен". Специалисты отмечают, что разные производители тест-систем на антитела используют разные шкалы и некорректно сравнивать результаты анализов, выполненных с помощью разных тест-систем. Если вы все-таки уже узнали свой уровень антител после болезни и он недотягивает до "пограничного" значения, стоит сделать прививку.

Какие бесплатные обследования нужно пройти, чтобы избежать осложнений COVID-19?

С 1 июля стартует программа диспансеризации для переболевших COVID-19. В нее включены новые виды исследований, которые помогут спрогнозировать возможное возникновение постковидных осложнений и принять меры, чтобы предупредить их развитие, об этом "РГ" рассказала главный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

"Россиянам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, будет предоставлена возможность пройти углубленную диспансеризацию, - сказала Оксана Драпкина. - В нее включены исследования, направленные на оценку состояния дыхательной, сердечно-сосудистой системы и склонности к тромбозам".

Поздние тромбозы могут возникнуть после COVID-19 даже у пациентов, которые перенесли инфекцию относительно легко.

Для оценки здоровья легких врачи проверят:

сатурацию крови кислородом;

сделают компьютерную томографию легких;

проведут спирометрию (еще одно исследование, которое позволяет оценить состояние легких);

назначат расширенный биохимический анализ крови на липиды;

тест шестиминутной ходьбы (выявляет сердечную недостаточность);

эхокардиографическое исследование;

коагулограмма (последние два теста помогут исключить тромбозы и заболевания сердца".

Диспансеризация проводится в два этапа. Если по результатам первого этапа у человека выявляются отклонения от нормы, его направят на второй этап для более углубленного обследования. После завершения двух этапов диспансеризации определяется группа здоровья для пациента и показания к диспансерному наблюдению.

Можно ли ехать на море переболевшим COVID-19?

С учетом того, что началось лето, многие планируют провести отпуск на юге. Стоит ли ехать к морю перенесшим COVID-19 или для здоровья и снижения нагрузки на иммунную систему лучше оставаться в своей климатической зоне, пояснил главный специалист пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

"Все больные разные, у них разные фоновые заболевания, и COVID-19 у каждого протекал по-своему. Поэтому основной совет - если планируете поездку на море, обсудите это с лечащим врачом", - сказал Сергей Авдеев. Но если взять условного "среднего" больного, у которого сохраняется легкая одышка, наблюдаются небольшие остаточные изменения в легких, то, по мнению доктора, в большинстве случаев допустимо, чтобы он на пару недель уехал на юг, к морю. "Это может пойти на пользу", - заключил Авдеев.