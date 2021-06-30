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30.06.2021 22:10
Рубрика: Digital

Исходный код интернета продали на аукционе за 5,4 млн долларов

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исходный код интернета, выставленный на продажу неделю назад, продали за 5,4 миллиона долларов. Аукцион завершился в среду вечером, сообщается на его сайте.

Фото: AP Photo/Reed Hoffmann
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"Исходный код" представляет собой фрагмент из 9555 строк, которые написаны "отцом" интернета Тимом Бернерсом Ли. Отмечается, что вырученные средства пойдут на поддержку инициатив компании Web Foundation, которой руководит супруга Тима - Розмари Лейт.

Тим Бернес Ли предложил проект World Wide Web, Всемирной паутины, в 1989 году. Тогда же был изобретен язык HTML, без которого нельзя представить ни один сайт.

Digital Интернет Культура Арт Аукционы и коллекции

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