Исходный код интернета продали на аукционе за 5,4 млн долларов

Исходный код интернета, выставленный на продажу неделю назад, продали за 5,4 миллиона долларов. Аукцион завершился в среду вечером, сообщается на его сайте.

"Исходный код" представляет собой фрагмент из 9555 строк, которые написаны "отцом" интернета Тимом Бернерсом Ли. Отмечается, что вырученные средства пойдут на поддержку инициатив компании Web Foundation, которой руководит супруга Тима - Розмари Лейт.

Тим Бернес Ли предложил проект World Wide Web, Всемирной паутины, в 1989 году. Тогда же был изобретен язык HTML, без которого нельзя представить ни один сайт.