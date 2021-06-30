Климатолог не исключил изменения климата на европейской территории России

Уже через несколько десятков лет снег зимой будет считаться аномалией. Такую точку зрения в эфире радиостанции "Говорит Москва" высказал заместитель директора Института физики атмосферы им А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

По его словам, в России постепенно понижается континентальность климата. Проще говоря, сокращается разница температур между летним и зимним сезонами. Этот процесс, по словам ученого, больше характерен для европейской территории страны. "То есть, климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности", - уточнил Семенов.

По его прогнозу, через 30-40 лет среднесуточные зимние температуры в Москве достигнут нулевой отметки: днем будет около трех градусов тепла, ночью - в среднем три градуса мороза.

При таких температурах снежный покров не сможет формироваться надолго. Полежит и растает. Такой климат учёный сравнил с климатом Варшавы.

А вот в сельской местности, по мнению Семенова, не будет таких стремительных изменений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснял, что сегодня существует множество качественных моделей развития климатической ситуации на планете. "На состояние климата будут оказывать влияние два фактора - природный и антропогенный. Но, скорее всего, антропогенный фактор, связанный с увеличением концентрации в атмосфере парниковых газов, все-таки будет превалирующим. И этот фактор ведет только к потеплению климата и ни к чему другому", - рассказал он "Российской газете".

Но бояться изменения климата не стоит, считает Вильфанд. С большой вероятностью, климат не потеплеет к концу тысячелетия настолько, чтобы зима в Северном полушарии стала длиться всего два месяца, констатирует он.