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30.06.2021 22:33
Рубрика: Общество

Климатолог не исключил изменения климата на европейской территории России

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Уже через несколько десятков лет снег зимой будет считаться аномалией. Такую точку зрения в эфире радиостанции "Говорит Москва" высказал заместитель директора Института физики атмосферы им А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Путин сравнил масштабы потепления климата в России с другими регионами мира

По его словам, в России постепенно понижается континентальность климата. Проще говоря, сокращается разница температур между летним и зимним сезонами. Этот процесс, по словам ученого, больше характерен для европейской территории страны. "То есть, климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности", - уточнил Семенов.

По его прогнозу, через 30-40 лет среднесуточные зимние температуры в Москве достигнут нулевой отметки: днем будет около трех градусов тепла, ночью - в среднем три градуса мороза.

При таких температурах снежный покров не сможет формироваться надолго. Полежит и растает. Такой климат учёный сравнил с климатом Варшавы.

А вот в сельской местности, по мнению Семенова, не будет таких стремительных изменений.

Фото: iStock
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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснял, что сегодня существует множество качественных моделей развития климатической ситуации на планете. "На состояние климата будут оказывать влияние два фактора - природный и антропогенный. Но, скорее всего, антропогенный фактор, связанный с увеличением концентрации в атмосфере парниковых газов, все-таки будет превалирующим. И этот фактор ведет только к потеплению климата и ни к чему другому", - рассказал он "Российской газете".

Но бояться изменения климата не стоит, считает Вильфанд. С большой вероятностью, климат не потеплеет к концу тысячелетия настолько, чтобы зима в Северном полушарии стала длиться всего два месяца, констатирует он.

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