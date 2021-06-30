Корабль "Прогресс МС-17" с грузами для МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" стартовала в 02.27 мск с космодрома Байконур. Через 8 минут 49 секунд зафиксировано штатное разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны, сообщается на сайте "Роскосмоса". "Прогресс" успешно выведен на орбиту.

Автономный полет космического грузового корабля к Международной космической станции (МКС) пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента запланирована на 04:02 мск 2 июля. "Прогресс МС-17" доставит на МКС топливо, питьевую воду, воздух и кислород, одежду, продукты, а также полторы тонны различного оборудования и материалов.

Напомним, на борту станции сейчас находится 65-я экспедиция. В ее составе: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Ранее "Роскосмос" сообщил об увеличении высоты орбиты МКС на 850 метров. Это было сделано с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемых кораблей CST-100 Starliner, "Союз МС-19", а также перед посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18".