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30 июня 2021 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 июня 2021 года № 393 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., предложениями главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 29 июня 2021 г. № 23-00-08/5-9858-2021, от 30 июня 2021 г. № 23-00-08/5-9881-2021, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в пункт 89 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: .

"медицинского документа о перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения (размещения)) в электронном виде или на бумажном носителе.";

2) подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"медицинского документа о перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения (размещения)) в электронном виде или на бумажном носителе.";

3) дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на детей в возрасте до 6 лет включительно.".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



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