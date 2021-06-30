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30.06.2021 19:02
Рубрика: Экономика

На Кубани частично изменили правила заселения туристов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На курорты Краснодарского края с 1 июля будут заселять в отели, санатории и гостевые дома туристов, перенесших коронавирус, а не только имеющих отрицательный ПЦР-тест. Соответствующие изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности" подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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"С 1 июля и с 1 августа в отели и гостиницы Кубани смогут заселяться туристы с документом о перенесенном коронавирусе", - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Для заселения потребуется медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета на портале Госуслуг в электронном или бумажном виде. Норма действует для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более полугода.

Также согласно документу, детям до шести лет при заселении в средства размещения региона не потребуется результат ПЦР-теста.

Напомним, на Кубани с 1 июля при заселении в средства размещения требуются отрицательные ПЦР-тесты, а с 1 августа - сертификат о вакцинации.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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