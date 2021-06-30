Лидер КНДР раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией

Лидер КНДР Ким Чен Ын на Втором расширенном заседании политбюро Трудовой партии Кореи раскритиковал высокопоставленных чиновников за "серьезный инцидент" во время пандемии коронавируса и пренебрежение своими обязанностями.

Это передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), не уточняя в чем именно заключается промах должностных лиц. По словам Ким Чен Ына, инцидент "создает огромный кризис" для безопасности государства и его жителей, а провинившихся чиновников ждут "серьезные последствия", пишет РИА Новости.

Северокорейский лидер также раскритиковал обнаруживаемые у должностных лиц "экспериментализм, привычку решать все вопросы за пять минут и устаревшее мышление", сообщает ЦТАК.

Ранее Ким Чен Ын назвал напряженной ситуацию с обеспечением продовольствием населения страны. На нее повлияли прошлогодние тайфуны, которые нанесли ущерб сельскому хозяйству и не позволили выполнить план по выращиванию зерна. Лидер КНДР отметил также, что продление введенных в республике карантинных мер на фоне пандемии коронавируса "привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".