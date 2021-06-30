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30.06.2021 16:32
Рубрика: Общество

На переработку попадают 3 млн тонн из 60 млн тонн образованных отходов

Текст: Алексей Дуэль

В России из 60 млн тонн образующихся за год отходов раздельно собирают 10 млн тонн, еще 3 млн тонн попадают на переработку. Об этом во время "Прямой линии" сказал президент Владимир Путин.

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"Как вы видите, там еще очень большой остаток", - отметил глава государства.

Для сокращения объема непереработанных отходов государство будет переходить к расширенной ответственности производителя, добавил президент. Они будут отвечать за упаковку от момента ее производства до утилизации. Если же этого не произойдет, производители отчислят государству ресурсы, на которые будет произведена утилизация, объяснил Владимир Путин.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Общество Экология "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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