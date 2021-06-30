Набиуллина оценила риски ипотеки и потребкредитования

Рост ипотечного и потребительского кредитования в России в 2021 году может оказаться выше 20%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в выступлении на Международном финансовом конгрессе.

"В банковском секторе мы сейчас особенно внимательно смотрим за розничным кредитованием и ипотекой. Рост по ипотеке, по нашим оценкам, по итогам года может превысить 20%. Мягкая денежно-кредитная политика и льготная ипотечная программа правительства разогрели этот рынок. Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро. Если не принимать мер, мы можем получить и социальные риски, и риски финансовой стабильности", - сообщила Набиуллина.

Накануне директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова рассказала, что доля потребкредитов с высоким показателем долговой нагрузки превысила допандемический уровень. В связи с этим ЦБ начал возвращение к уровню надбавок, установленных до пандемии по необеспеченным потребительским кредитам и по ипотеке.

С 1 июля еще на один год продлевается действующая программа льготной ипотеки в новостройках под субсидируемую государством ставку. При этом субсидируемая ставка повысится с 6,5% до 7%, а лимит кредита, который можно будет взять под такой процент, снизится до 3 млн рублей (с нынешних 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также с 6 млн рублей для остальных регионов). Ранее Набиуллина подчеркивала, что изменение параметров программы приведет к некоторому охлаждению жилищного кредитования.