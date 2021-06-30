Новый Land Rover Defender 130 вышел на тесты. Первые фото

Не секрет, что Land Rover готовит к выпуску самую большую модификацию Defender с индексом 130. Однако до этого момента автомобили не были замечены на испытаниях. Подловить большой внедорожник с салоном на 8 мест удалось у штаб-квартиры Land Rover в Йоркшире.

Колёсная база Defender 130 будет такой же, как у "сто десятого", а вся прибавка в габаритах придётся на задний свес. Длина автомобиля составит 5,1 метра, что на 342 мм больше, чем у Defender 110, и на 227 мм, чем у Mercedes-Benz G-Class.

Прототип, замеченный на испытаниях, как пишет Autocar, был оснащён трёхлитровым бензиновым двигателем, который на Discovery выдаёт почти 360 л.с., и 48-вольтовым стартер-генератором. Не исключено, что Defender 130 получит также версии с дизелем и подзаряжаемой установкой (P300e PHEV), мощную модификацию с V8 с отдачей 549 л.с.

По данным британского журнала, Land Rover Defender 130 появится в 2022 году с салоном на 8 мест (на одно больше, чем у Defender 110) и будет предлагаться только в дорогих комплектациях.