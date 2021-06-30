Распоряжение губернатора Омской области от 30 июня 2021 июня № 81-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) пункт 10.3 изложить в следующей редакции:

"10.3. Государственным и муниципальным учреждениям культуры Омской области (ОКВЭД 90)* в период с 5 июля по 19 июля 2021 года при организации и проведении собственных мероприятий для посетителей обеспечить заполняемость мест не более 50 процентов от общей вместимости мест проведения мероприятий при условии соблюдения социального дистанцирования. Ограничения, связанные с соблюдением социального дистанцирования, не распространяются на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе.";

2) абзац третий пункта 10.4 изложить в следующей редакции:

"- спортивных мероприятий в спортивных сооружениях в период с 5 июля по 19 июля 2021 года при условии заполняемости зрительных мест не более 50 процентов от общей вместимости и соблюдения социального дистанцирования;";

3) в подпункте 1 пункта 12 слова "по 30 июня" заменить словами "по 31 июля";

4) подпункт 2.2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

"2.2) в сфере публичного показа или проката кино- и видеофильмов в период с 5 июля по 19 июля 2021 года обеспечить заполняемость кинотеатров (кинозалов) не более 50 процентов от общего количества мест при условии соблюдения Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах";".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 1, 2, 4 пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу с 5 июля 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







