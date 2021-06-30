Новый перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, так и остался проектом. Рабочая группа Аналитического центра при правительстве РФ по регуляторной гильотине проголосовала против поправок.

Напомним, в сентябре прошлого года МВД разместило для общественного обсуждения новый перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В том числе в него вошло использование летних шин зимой (декабрь, январь, февраль), а также шипованных шин летом (июнь, июль, август). Также неисправностью предлагалось считать отсутствие противосолнечных козырьков, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Вообще-то нормы нового перечня, который должен заменить давно устаревший, предусмотрены действующим Техрегламентом Таможенного союза. Они, по сути, из него скопированы.

Но в связи с новыми требованиями по регулированию, которые вступили в силу в начале года, вносить изменения в постановление правительства, которое утвердило Правила дорожного движения с приложениями к нему, а также Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и перечень неисправностей и условий, при которых их эксплуатация запрещается, можно только если полностью переиздать этот документ. То есть выпустить его в новой редакции.

Проект постановления, которое МВД внесло в Аналитический центр, содержало также исключение из постановления о регулировании для Правил дорожного движения. Это исключение не было поддержано. Как указали эксперты, частые и оперативные внесения изменений в правила привели к тому, что разобраться в их различных редакциях не могут ни водители со стажем, ни преподаватели автошкол. За последние 5 лет количество постановлений правительства, которыми вносились изменения в правила, достигло 26, иногда поправки вносились дважды в течение одного месяца. Среди вносимых изменений встречались и такие, которые принимались, а затем скоропалительно отменялись. Например, требования к обязательной установке знака "шипы". Поэтому при необходимости внесения изменений в Правила дорожного движения должна быть разработана их новая редакция, считают эксперты рабочей группы.

Выхлоп не влияет на безопасность дорожного движения

Кроме того, накануне сам перечень получил отрицательный отзыв от минэкономразвития. Ведомство посчитало, что если тормозную систему можно проверить только на стенде, равно как и направленность пучка света фар, то, значит, на дороге эти неисправности не выявить. Соответственно, это излишние требования. Неисправность антиблокировочной системы тормозов, выхлоп, не соответствующий экологическим требованиям, а также неработающий омыватель фар ведомство и вовсе сочло не влияющими на безопасность неисправностями. Как указано в оценке документа, МВД не предоставило статистических данных, указывающих на обратное.

Напомним, что при выявлении неисправности из этого перечня на дороге инспектор может выписать штраф 500 рублей. А при выявлении неисправности тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства он может задержать транспортное средство до устранения неисправности.

Помимо того, что эксперты рабочей группы посчитали, что вносить поправки в правила нельзя, они также согласились с мнением представителей минэкономразвития, что перечень содержит избыточные, а также субъективные оценки, что в конечном итоге приведет к необоснованным штрафам. Например, такие формулировки, как "имеется коррозия, грозящая потерей герметичности" или "детали крепления повреждены".

Критике подверглось даже требование устанавливать зимой зимние шины. Указание на возможную региональную корректировку сроков эксплуатации транспорта с зимними шинами не может быть принято, так как учитывает только увеличение срока и не учитывает, что метеорологические процессы не определяются границами административно-территориального деления.

В общем, теперь перечень неисправностей не будет принят. И рассмотрят его только вместе с новой редакцией правил.