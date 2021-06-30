Песков: Место публикации новой статьи Путина не определено

Президент России уже начал работу над новой исторической статьей. Однако когда и где она будет опубликована, пока неясно. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Он [Путин] работает над статьей. Место публикации пока не определили", - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Ранее сам президент в ходе "Прямой линии" заявил, что напишет аналитическую статью об истории русского народа и его связях с Украиной. Он выразил желание, чтобы с публикацией могли ознакомиться жители и России, и Украины.

"РГ" вела текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.