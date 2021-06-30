Пограничную заставу "Глушкевичи" открыли в Беларуси

Около пятидесяти километров государственной границы с Украиной входит в зону контроля пограничной заставы "Глушкевичи", которую в среду, 30 июня, открыли в Лельчицком районе Гомельской области.

"Образом комплексного применения разнородных сил и средств в охране рубежей Беларуси" назвал новый пограничный пункт на юго-западе области председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. "Это застава XXI века", - подчеркнул генерал-майор.

Новая застава, которая входит в состав Мозырского пограничного отряда, строилась по программе "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства", пояснил Лаппо. В прошлом году здесь завершили демаркацию. На участке находится межгосударственный пункт пропуска "Глушкевичи".

"Мы взяли лучшее, что есть в наработках России, Казахстана, в других странах, объединили воедино и получили хороший технический комплекс", - констатировал главный пограничник страны.