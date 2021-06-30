Последний солдат бундесвера покинул Афганистан

Последние немецкие войска покинули Афганистан 29 июня, положив конец почти двадцатилетнему пребыванию военнослужащих бундесвера в этой стране.

Немецкие солдаты миссии НАТО "Решительная поддержка" были вывезены из лагеря "Кэмп Мармал" в Мазари-Шарифе федеральными военно-воздушными силами немецкого министерства обороны. По сообщению информационного агентства dpa, на борту самолета находились члены командования спецназа (KSK), которые были переброшены на север Афганистана для обеспечения безопасности лагеря.

"После почти 20 лет службы последние солдаты нашего бундесвера покинули Афганистан сегодня вечером. Сейчас они возвращаются домой", - сказала во вторник федеральный министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в настоящее время находится с визитом в США.

По данным министерства обороны Германии, с 2001 года в Афганистане служили около 150 тысяч немцев, которые были дислоцированы в Гиндукуше, многие из них побывали с миссиями несколько раз. 59 немецких солдат были убиты в стране, 35 из них погибли в боях или в атаках, уточняет издание Тagesschau.

Размещение в Афганистане ознаменовало новую главу в истории бундесвера. Она началась после террористических атак 11 сентября 2001 года с целью оказания военной поддержки Соединенным Штатам. В январе 2002 года первые немецкие военные прибыли в Кабул и 14 января приняли участие в патрулировании разрушенного войной города. Немецкий контингент был ведущим на севере Афганистана и до недавнего времени участвовал в учебной миссии НАТО "Решительная поддержка". Оппозиция и комиссар вооруженных сил ФРГ Ева Хёгль неоднократно призывали власти страны к пересмотру целей и задач миссии, чтобы лучше понять прогресс и неудачи, и сделать выводы для будущих военных операций.

Между тем

Американские военные завершат вывод войск из Афганистана через несколько дней, задолго 11 сентября - до крайнего срока, назначенного президентом Джо Байденом. Об этом Reuters сообщили официальные лица США, знакомые с этим вопросом. Окончательный уход будет приурочен к 4 июля, Дню независимости США. Вывод войск и оборудования не включает силы безопасности, которые останутся в американском посольстве для защиты дипломатов и, возможно, для обеспечения безопасности аэропорта в Кабуле. В этом контексте официальные лица говорили примерно о 650 солдатах.

Мнение

По словам высокопоставленного американского командующего, Афганистан рискует скатиться к гражданской войне с уходом американцев. Во вторник генерал Скотт Миллер заявил, что эта страна может столкнуться с "очень тяжелыми временами", если ее руководство не сможет объединиться после ухода международных войск, сообщает ВВС.

Предупреждение от командующего возглавляемой США миссии в Афганистане было сделано всего через несколько дней после того, как ООН в своем докладе сообщила о том, что с мая повстанцы захватили более 50 из 370 районов, окружив многие города и приблизившись к столице Афганистана. Запрещенная в РФ группировка Талибан утверждает, что захватила уже более 100 районов по всему Афганистану, что эксперты связывают с отсутствием поддержки с воздуха афганским силам со стороны США.

Силы под руководством США отстранили талибов от власти в Афганистане в октябре 2001 года. Президент Афганистана Ашраф Гани настаивает на том, что страна в полной мере способна сдерживать повстанцев, но многие считают, что вывод войск рискует снова отбросить Афганистан "в тиски талибов".