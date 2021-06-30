Президент назвал провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море

Президент РФ Владимир Путин не считает, что в ситуации с вторжением британского эсминца Defender в территориальные воды России в районе Крыма мир стоял на пороге третьей мировой войны.

Этот случай российский лидер считает комплексной провокацией Великобритании и США. "Потому что "британец" зашел в наши террводы еще днем, а рано утром, в 7:30 с одного из военных аэродром натовских в Греции - с Крита, по-моему - взлетел американский стратегический самолет", - рассказал Путин во время "Прямой линии", назвав даже бортовой номер самолета.

По словам президента, было очевидно, что иностранные военные пытались вскрыть действия российской армии по пресечению таких провокаций. "Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным, - заверил он. - Может, я проговорился, меня военные извинят".

"Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь, - подчеркнул Владимир Путин. - Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событию, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся: мы на своей территории, боремся за себя, за свое будущее".

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.