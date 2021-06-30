Президент: Условия газификации частных домов унифицируют

На все работы по газификации частных домов будет заключаться один типовой договор. Об этом 30 июня сообщил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

"Сегодня Правительство разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен на газификацию частных домовладений", - сказал он.

В договоре также пропишут план работ и все, что связано с обустройством участка.

Президент напомнил, что оплачивать россиянам потребуется только стоимость газификации внутри домовладения. То есть, от магистральной трубопровода до забора частного участка труба должна быть проложена бесплатно за счет средств Газпрома или тех организаций, которые руководят газовым хозяйством в регионе.

В первую очередь бесплатная газификация коснется населенных пунктов, в которых люди проживают постоянно. В программе участвуют 77 регионов, в которых есть централизованное газоснабжение.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.