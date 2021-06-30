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30.06.2021 14:33
Рубрика: Экономика

Президент: Условия газификации частных домов унифицируют

Текст: Елена Манукиян
На все работы по газификации частных домов будет заключаться один типовой договор. Об этом 30 июня сообщил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

"Сегодня Правительство разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен на газификацию частных домовладений", - сказал он.

Фото: iStock
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В договоре также пропишут план работ и все, что связано с обустройством участка.

Президент напомнил, что оплачивать россиянам потребуется только стоимость газификации внутри домовладения. То есть, от магистральной трубопровода до забора частного участка труба должна быть проложена бесплатно за счет средств Газпрома или тех организаций, которые руководят газовым хозяйством в регионе.

В первую очередь бесплатная газификация коснется населенных пунктов, в которых люди проживают постоянно. В программе участвуют 77 регионов, в которых есть централизованное газоснабжение.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Экономика Отрасли Нефть и газ Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021 РГ-Видео

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