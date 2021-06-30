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Рубрика: В мире

Профсоюз рабочих в США выдвинул властям ультиматум из-за аномальной жары

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/JASON REDMOND Фото: REUTERS/JASON REDMOND
Фото: REUTERS/JASON REDMOND

Беспрецедентная волна тепла на северо-западе США, обрушившаяся на Сиэтл и Портленд (штат Орегон), во вторник переместилась вглубь страны. Это заставило коммунальное предприятие в Спокане (штат Вашингтон) возобновить веерные отключения электроэнергии на фоне высокого спроса на электричество. В понедельник около 9,3 тысячи клиентов компании остались без электроэнергии, а во вторник в Спокане с населением около 220 тысяч человек началось еще больше запланированных отключений.

Фото: AP Photo
Жара в Северной Америке побила исторические рекорды

Тем временем объединенный профсоюз сельскохозяйственных рабочих США призвал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли незамедлительно выпустить стандарты, защищающие сельскохозяйственных и других уличных рабочих. В заявлении говорится, что нынешние стандарты штата не соответствуют тем, что профсоюз впервые получил от властей Калифорнии в 2005 году и которые предотвратили смертельные случаи от теплового удара. В отличие от сельхозрабочих в Калифорнии, сотрудники ферм штата Вашингтон не имеют права работать в тени и отдыхать при экстремальных температурах, сообщает Associated Press.

Между тем власти заявили, что несколько недавних смертей в регионе, возможно, были связаны с крайне высокой температурой. "Мы считаем, что жара стала причиной большинства смертей", - говорится в заявлении полиции штата Вашингтон. При этом большинство жертв - пожилые люди. Офис судмедэксперта округа Кинг заявил, что два человека умерли из-за гипертермии. The Seattle Times уточнила, что это 65-летняя женщина из Сиэтла и 68-летняя женщина из Энумкло, штат Вашингтон.

Жара могла унести жизнь рабочего в питомнике в Орегоне, заявило во вторник государственное агентство по охране труда штата Орегон. В Бенде власти заявили, что смерть двух бездомных в сильную жару могла быть связана с небывалым зноем.

Ранее сообщалось, что не менее ста человек умерли от аномальной жары в Канаде. По крайней мере, 34 человека внезапно скончались в период с понедельника по вторник в районе Ванкувера, и этот пик смертности, вероятно, связан с волной тепла, поразившей западное полушарие. В канадском мегаполисе на побережье Тихого океана в течение нескольких дней была зафиксирована температура выше 30 градусов по Цельсию, что значительно выше нормы в 21 градус для этого времени года.

Общеканадский рекорд жары за всю историю наблюдений был побит в понедельник в Литтоне, деревне к северо-востоку от Ванкувера, где температура воздуха поднялась до 47,9 градусов. Жительница Литтона Меган Фандрич рассказала в интервью канадскому изданию Globe & Mail, что выйти на улицу в деревне было "почти невозможно". "Это было невыносимо", - сказала она, добавив, что отправила свою маленькую дочь к семье в другой регион Британской Колумбии, где температура была несколько ниже.

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