В Канаде число погибших из-за аномальной жары превысило 100

Более 100 человек стали жертвами аномально высоких температур в различных городах провинции Британская Колумбия в Канаде за последние несколько дней. Ранее полиция города Бернаби сообщила, что получила более 30 звонков о случаях внезапной смерти, в том числе из-за жары.

По данным телеканала CBC, правоохранительные органы Ванкувера отреагировали на 65 вызовов о внезапной смерти с момента наступления жаркой погоды. Подчеркивается, что в городе никогда не было таких аномальных температур. В городе Сюррей скончались 38 человек, пишет РИА Новости.

По данным метеорологической службы провинции Британская Колумбия, во вторник был зафиксирован очередной исторический температурный рекорд - 49,5 градуса. До этого метеорологи города Литтон в этой же провинции заявили о температуре в 46,6 градуса, подчеркнув, что побит рекорд максимальной температуры в стране.