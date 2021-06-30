В Канаде более 30 человек скончались из-за аномальной жары

В Канаде за минувшие два дня более 30 человек скончались из-за аномальной жары. Такие данные распространила Канадская королевская конная полиция города Бернаби (провинция Британская Колумбия).

Только за последние сутки местные полицейские отреагировали на более чем 25 звонков о случаях внезапной смерти. Расследование их причин еще ведется, но высокая температура воздуха считается основным фактором. Отмечается, что большинство погибших были пожилыми людьми, пишет РИА Новости.

Ранее метеорологическая служба города Литтон в западной провинции Британская Колумбия также зафиксировала рекордную жару в 46,6 градуса. Служба отметила, что город "побил рекорд максимальной температуры в Канаде".

Канадские власти подчеркивают, что высокая температура представляет особую угрозу для пожилых, людей с хроническими заболеваниями, а также для бездомных. Сообщается, что для патрулирования улиц и оказания помощи полиция задействовала дополнительных сотрудников.